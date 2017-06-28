Линки доступности

Языки
Интервью

Александр Верховский: "Галочка ставится прямо у нас на голове"

Александр Верховский: "Галочка ставится прямо у нас на голове"
please wait
0:46:35
0:00:00 /0:46:35

Глава центра "Сова" - о "маховике" репрессивных законодательных инициатив в России, экстремизме и наказании за него, а также о государственной плате за символический капитал церкви

Правозащитный центр "Сова", внесенный в список иностранных агентов, накануне проиграл иск, по которому оспаривал необходимость выплачивать штраф за «несамодонос» в рамках нового законодательства. Сегодня " Сова " занимается краудфандингом для того, чтобы набрать сумму в 300 тысяч рублей для оплаты штрафа.

Глава центра Александр Верховский в беседе с автором и ведущей программы "Настоящее время. Итоги" Юлией Савченко рассказал о том, как и за что штрафуют в России "иностранных агентов", как трансформируются антиэкстремистское законодательство в России и отношения церкви и государства.

  • 16x9 Image

    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

    Буду следить Подписка

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG