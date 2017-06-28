Александр Верховский: "Галочка ставится прямо у нас на голове"

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Глава центра "Сова" - о "маховике" репрессивных законодательных инициатив в России, экстремизме и наказании за него, а также о государственной плате за символический капитал церкви
Правозащитный центр "Сова", внесенный в список иностранных агентов, накануне проиграл иск, по которому оспаривал необходимость выплачивать штраф за «несамодонос» в рамках нового законодательства. Сегодня " Сова " занимается краудфандингом для того, чтобы набрать сумму в 300 тысяч рублей для оплаты штрафа.
Глава центра Александр Верховский в беседе с автором и ведущей программы "Настоящее время. Итоги" Юлией Савченко рассказал о том, как и за что штрафуют в России "иностранных агентов", как трансформируются антиэкстремистское законодательство в России и отношения церкви и государства.
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