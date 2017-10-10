«Белое пространство» для интернета

По данным Федеральной комиссии по коммуникациям, более девятнадцати миллионов американцев до сих пор живут без доступа к Всемирной сети. В округе Гарретт штата Мэриленд всего в трех часах езды от столицы США Вашингтона решили, что с таким положением дел мириться невозможно, и придумали целую схему, как доставить сигнал в самые отдаленные поселения.

Округ Гарретт находится в западной части штата Мэриленд – в Аппалачах. Городки и фермы здесь разбросаны по холмам и узким долинам между горами, так что кабельный интернет есть только у части населения. Бывает, что от одного пользователя к другому всего пара километров, но провести кабель даже на такое расстояние – слишком затратно для провайдеров: работы могут обойтись в 10-20 тыс долларов. Это горная местность, и копать сложно. Также непросто провести провода по имеющимся линиям электропередач.

До недавнего времени мобильный или спутниковый интернет были единственными вариантами. Но сигнал в горах все равно слабый, а платить за него приходилось втридорога. В такой ситуации, например, оказалась специалист местного туристического центра Джейн Дюбрен.

«У меня отличный ноутбук, но все, что я могла на нем делать – это набирать текст, как на пишущей машинке. А чтобы просто ответить на письмо, надо было пользоваться мобильным интернетом, идти в библиотеку или к родителям», – рассказывает она.

Власти округа Гаррет наняли консультанта, которому поручили определить, какие варианты есть в условиях горной местности. Он посоветовал использовать сигналы так называемого «белого пространства» – неиспользуемые частоты, которые раньше, до перехода на цифровое вещание, использовались для теле- и радиосвязи.

Схема непростая: к кабелю, по которому передается интернет-сигнал, подсоединяют антенну. Антенна передает сигнал в «белое пространство», а оттуда его ловит уже другая антенна, которая и «раздает» Интернет пользователям.

Предприниматель Стив Коффман уверен, что с появлением хорошего интернета дела его магазина стройматериалов пошли в гору: «Раньше даже фото на сайт было сложно загрузить. Нужно было ждать, ждать, ждать... Но мы живем здесь и сейчас, вот и люди тоже требуют: сейчас. Когда мы получили возможность делать работу быстрее, мы стали получать и большую прибыль».

Офис компании Коффмана не только принимает интернет-сигнал, но и передает его дальше – в одну из местных школ. Ее ученикам и учителям тоже было нелегко без доступа к Сети. Учитель математики Арлин Лендс вспоминает: «Каждый раз, когда шел дождь, интернет пропадал. Можно пользоваться и книгами, но план учебы сейчас таков, что большая часть заданий выполняется онлайн. Наши тесты – онлайн, чтение – все онлайн, разные задания базируются на видео или играх, которые, опять же, доступны только онлайн. Раньше мне надо было готовиться к занятиям лишь дома, а теперь я могу это делать и в школе. Так что, интернет помогает как ученикам, так и учителям».

Теперь школьным интернетом могут пользоваться и школьники. Раньше им приходилось находить неожиданные места для занятий. Например, ресторан «Макдональдс». Обычно в «Макдональдс» заходят перекусить, но некоторые школьники округа Гарретт приходят сюда, чтобы делать домашнее задание. Потому что в ресторане интернет есть, а у них дома – нет.

Правительство округа Гарретт работало над этим проектом в течение нескольких лет и в прошлом году смогло подключить первых двухсот пользователей. На очереди еще три тысячи, с которыми планируются разобраться в течение года.

«У нас есть много ресурсов, есть много неиспользованных радиочастот, и мы нашли частного провайдера, который сможет дойти до конечного потребителя значительно быстрее, чем местная власть», – говорит Натаниэль Уоткинс, глава Департамента технологий и коммуникаций округа Гарретт.

Но главная цель интернетизации – не просто обеспечить жителям доступ в Фейсбук, а ускорить темпы экономического развития округа. Именно отсутствие интернета тормозит местный бизнес, сферу обслуживания и образования.