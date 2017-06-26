В мире отмечают Международный день в поддержку жертв пыток

ООН в понедельник выступила с заявлением по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток.

«Пытки нацелены на уничтожение личности жертвы и отрицают присущее человеку достоинство, – говорится в заявлении. – Несмотря на полный запрет пыток в соответствии с международным законодательством, пытки по-прежнему применяются во всех регионах мира. Все чаще для оправдания пыток и других форм жестокого, унизительного и бесчеловечного обращения используются соображения национальной безопасности и охраны границ. Последствия этой практики зачастую не ограничиваются отдельным поступком конкретного человека, но передаются из поколения в поколение и порождают циклы насилия».

Как подчеркивается в документе, ООН всегда осуждала пытки как одно из самых чудовищных действий по отношению к человеку.

Пытки запрещены международным законодательством, напоминает ООН. Согласно соответствующим документам, они находятся под полным запретом и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Этот запрет является частью международного права, вне зависимости от того, ратифицировало ли то или иное государство международные договоры, эксплицитно запрещающие пытки. Систематическое или широко распространенное применение пыток представляет собой преступление против человечества.

12 декабря 1997 года Генеральная ассамблея ООН в резолюции 52/149 провозгласил 26 июня Международным днем в поддержку жертв пыток с целью добиться полного искоренения этой практики и эффективного исполнения Конвенции против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного и унизительного обращения или наказаний.

ООН рассматривает Международный день в поддержку жертв пыток как «возможность обратиться с призывом ко всем заинтересованным сторонам, в том числе странам-членам ООН, гражданскому обществу и частным лицам во всем мире, чтобы объединиться в поддержку сотен тысяч человек по всему миру, ставших жертвами пыток и подвергающихся пыткам по сей день».

Восстановление после пыток требует своевременной и квалифицированной помощи в рамках специализированных программ. Работа центров реабилитации по всему миру показывает, что жертвы пыток могут достичь исцеления. Добровольный фонд ООН для жертв пыток при Управлении верховного комиссара ООН по правам человека – уникальный механизм, распределяющий финансовую помощь жертвам пыток и их семьям, подчеркивается в заявлении ООН.