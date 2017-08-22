Индонезия закупит российские истребители Су-35

Индонезия закупит у России 11 истребителей Су-35 общей стоимостью 1,14 миллиарда долларов. При этом оплата будет частично произведена индонезийскими товарами.

Об этом заявили во вторник два члена индонезийского кабинета.

Индонезия пообещала отправить в Россию товары на сумму 570 миллионов долларов в счет оплаты за истребители, которые, как ожидается, будут поставляться поэтапно. Первые поставки начнутся через два года.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лугита и министр обороны Рямизард Рячуду выпустили совместное заявление, в котором отметили, что виды поставляемых товаров и их объем «все еще обсуждаются на переговорах».

Ранее сообщалось, что речь может идти о пальмовом масле, чае и кофе.

Ожидается, что в окончательном виде сделка будет согласована индонезийской государственной торговой компанией PT Perusahaan Perdangangan и российской госкорпорацией «Ростех».