Индонезия закупит российские истребители Су-35

Часть сделки будет оплачена индонезийскими товарами
Индонезия закупит у России 11 истребителей Су-35 общей стоимостью 1,14 миллиарда долларов. При этом оплата будет частично произведена индонезийскими товарами.
Об этом заявили во вторник два члена индонезийского кабинета.
Индонезия пообещала отправить в Россию товары на сумму 570 миллионов долларов в счет оплаты за истребители, которые, как ожидается, будут поставляться поэтапно. Первые поставки начнутся через два года.
Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лугита и министр обороны Рямизард Рячуду выпустили совместное заявление, в котором отметили, что виды поставляемых товаров и их объем «все еще обсуждаются на переговорах».
Ранее сообщалось, что речь может идти о пальмовом масле, чае и кофе.
Ожидается, что в окончательном виде сделка будет согласована индонезийской государственной торговой компанией PT Perusahaan Perdangangan и российской госкорпорацией «Ростех».
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