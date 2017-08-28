Индия и Китай согласились вывести войска из спорного района

Индия и Китай достигли соглашения о выводе войск из спорного пограничного района, который был предметом противостояния, начавшегося в июне. Об этом в понедельник сообщили представители Нью-Дели.

В заявлении МИД Индии говорится, что правительства двух стран договорились об «ускоренном отводе» войск из этого района после дипломатических контактов, которые продолжались несколько недель.

«В ходе этих контактов мы смогли выразить свою позицию и заявить о своих озабоченностях и интересах», – сообщило министерство.

Напряженное противостояние в районе, расположенном между Китаем и Бутаном, который является близким союзником Индии, началось с развертывания индийских войск с целью помешать китайской стороне строить дорогу на плато Доклам. Район, который также известен под названием «Шейка цыпленка», имеет важное стратегическое значение для Индии, поскольку связывает основную часть страны с ее северо-восточным регионом.

Индия поддерживает тесные военные и экономические связи с Бутаном, и объясняла необходимость присутствия своих солдат в регионе договорами с этой страной. Тем временем Пекин выступал с настойчивыми призывами покинуть этот горный район.

Противостояние рассматривают, как самую серьезную конфронтацию между двумя азиатскими гигантами, между которыми в 1962 году произошла короткая война.