Жизнь в инвалидной коляске: неограниченные возможности

Вплоть до 1990 года, когда в США был принят Закон о защите прав граждан с ограниченными возможностями, люди на инвалидных колясках, американцы с особенностями развития и все те, кому была необходима профессиональная помощь и ресурсы государства, зачастую не имели к ним доступа. Но прошло всего двадцать семь лет, и Америка стала лидером в области защиты прав людей с ограниченными возможностями

В этот теплый октябрьский день на кампусе Сиракузского университета множество студентов: кто-то доделывает домашнее задание на лужайке, другие обедают. Мало кто сидит на ступеньках лестниц, потому что их на территории университета очень мало. Зато много пандусов и подъездных дорожек, и это не случайно.

Это учебное заведение – особенное, оно известно своей доступностью для людей с ограниченными возможностями и Центром инклюзивного образования. Именно здесь раньше, чем где бы то ни было, показали, что инвалиды в современном обществе могут и должны быть вовлечены в социум – ведь это правильно и совершенно естественно.

Наташа Колесова учится в Сиракузском университете относительно недолго. И не понаслышке знает о том, как тяжело бывает людям с ограниченными возможностями. Она получила грант и перебралась в Нью-Йорк из Украины, и сейчас после пары месяцев интенсивной учебы признается, что лучшего места не могла себе и представить.

«Сиракузский университет – это лидер в сфере инклюзивного образования, и мне кажется, это пример того, как должно быть везде», – говорит она. – Дело не только в уровне образования и отношении к инклюзивности в США в целом, а в том, что человеку с ограниченными возможностями на кампусе удобно и легко передвигаться».

«Везде есть пандусы, кнопки, не надо на себя дверь тянуть. То есть ты нажал кнопочку – дверь открывается – ты заходишь. Все очень доступно», – рассказывает Наташа.

Поразило Наташу и отношение преподавателей. По ее словам, никто не акцентирует внимание на инвалидности, однако о ней знают и делают все, чтобы людям с ограниченными возможностями было проще работать. По словам Наташи, преподаватели в США не проявляют демонстративного сочувствия. «У нас либо очень жалеют, либо - что тоже раздражает – недооценивают, – говорит Наташа, - смотрят, как на второй сорт. А здесь как раз преподаватели дают понять, что у тебя есть способности – развивай их. Это, конечно, очень нравится».

Такой подход – предмет гордости и самих преподавателей. Бет Майерс, преподаватель Центра инклюзивного образования, рассказывает: «В Центре работают со студентами с ограниченными возможностями, помогают им, если возникают проблемы. Мы вместе разбираем расписание, убеждаемся, что у студентов с инвалидностью есть все необходимое для плодотворной работы. Если нужно – что-то меняем. С такими студентами обязательно работают и преподаватели, и менторы - одногруппники.



Сами студенты университета гордятся своим альма-матер. «Лично я считаю, что у нас очень доступный кампус, - говорит Майкл, студент Сиракузского университета. - Не думаю, что есть такой тип инвалидности, который может негативно повлиять на отношение преподавателя к студенту. Все очень открыты и рады помочь любому студенту».

В конце учебного дня Наташу отвозит домой микроавтобус со специальной ступенькой. Водитель всегда заранее договаривается с ней об удобном для нее времени.