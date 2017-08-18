Демократы в Конгрессе посчитали слова Трампа поводом для импичмента

Конгрессмен-демократ Стивен Коэн, представляющий штат Теннесси, заявил в пятницу, что в ближайшее время он собирается вынести на обсуждение Палаты инициативу об объявлении импичмента президенту Трампа.

Причиной для этого стали выступления главы Белого дома в защиту членов праворадикальных и националистических движений, участвовавших в недавних столкновениях в штате Вирджиния.

«Вместо того, чтобы решительно осудить действия неонацистов, членов Ку-клукс-клана и белых националистов, которые привели к настоящей трагедии, президент заявил, что среди них были “очень хорошие люди”», – сообщил конгрессмен в специальном заявлении. – «”Хороших” нацистов и членов Ку-клукс-клана не существует. Президент Трамп провалил испытание президентской властью, так и не став моральным лидером».

В июле этого года конгрессмен-демократ от штата Калифорния Брэд Шерман предлагал начать процедуру импичмента президента США, ссылаясь на то, что Дональд Трамп пытался воспрепятствовать правосудию, вмешиваясь в расследование о контактах членов своего избирательного штаба с представителями Кремля. Но инициативу Шермана поддержал только конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин.

Комментарии Дональда Трампа после недавней трагедии в Шарлоттсвилле вызвали решительное осуждение представителей обеих партий. В пятницу лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси сообщила, что собирается внести законопроект, официально осуждающий позицию президента США.

Накануне еще двое представителей Демократической партии – конгрессмен от штата Висконсин Гвен Мур и представитель штата Калифорния Джеки Спайсер, призвали применить 25-ю поправку к Конституции США, отстранив президента Трампа от власти.

