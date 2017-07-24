В Техасе умер 9-й человек из фуры с мигрантами

Полиция Техаса сообщила, что в грузовой фуре, стоявшей на парковке у супермаркета Walmart в городе Сан-Антонио, были обнаружены тела восьми человек. Еще один человек из фуры умер через несколько часов в больнице.

Камеры слежения супермаркета засняли, как к грузовику подъезжали люди на машинах, забирали по нескольку человек из фуры, снова закрывали ее и увозили людей.

Люди были обнаружены после того, как кто-то из грузовика попросил у сотрудника Walmart воды. Сотрудник передал воду, после чего вызвал полицию, чтобы она провела проверку. Полицейские нашли в грузовике около 30 человек, включая двух детей школьного возраста, и тела мертвых мужчин. В больнице, куда были доставлены люди из грузовика, сообщили, что 20 человек находились в критическом состоянии.

«Мы рассматриваем это, как преступление, связанное с торговлей людьми», –заявил шеф полиции Сан-Антонио Уильям Макманус, который назвал инцидент «ужасной трагедией».

Шеф пожарной службы Сан-Антонио Чарльз Худ предположил, что никто из людей в грузовике не смог бы пережить еще одну ночь в машине, учитывая, что температура воздуха достигала 38 градусов Цельсия.

Кондиционер автомобиля-рефрижератора не работал.

Водитель грузовика, 60-летний житель Флориды, был арестован. В понедельник он предстанет перед судом, где ему будут предъявлены уголовные обвинения. Министр внутренней безопасности США Джон Келли пообещал провести тщательное расследование.

«Эти контрабандисты не имеют никакого уважения к человеческой жизни. Их интересует лишь прибыль», – заявил Келли в воскресенье. Он пообещал, что власти США, Мексики и стран Центральной Америки «искоренят контрабандистов, привлекут их к ответственности и ликвидируют их сети».

О гражданстве иммигрантов из грузовика не сообщается. Сан-Антонио находится в нескольких часах от границы с Мексикой, но контрабандисты, которые ввозят нелегальных иммигрантов, пользуются покровительством людей из нескольких стран Центральной Америки и Мексики.

Правительство Мексики выразило глубокое сожаление в связи с гибелью людей и сообщило, что призвало власти провести всеобъемлющее расследование.