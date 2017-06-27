МВФ понизил прогноз роста ВВП США

Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП США в связи с неопределенностью в связи с экономической политики Соединенных Штатов.

Согласно обновленному прогнозу, рост самой крупной экономики мира в этом году составит 2,1 процента в год. Это лучше, чем в прошлом году, однако ниже предыдущих прогнозов МВФ, а также меньше обещанного Трампом во время предвыборной кампании 3-процентного роста ВВП.

Согласно заявлению МВФ, предыдущий – более позитивный – прогноз основывался на обещаниях Трампа сократить налоги и регулирование, а также увеличить расходы на инфраструктуру, чтобы способствовать экономическому росту. Однако, согласно заключению экспертов МВФ, им недостаточно известно о том, как предполагается воплощать в жизнь заявленную политику, и в разговорах с официальными представителями им не удалось получить более подробной информации.

Согласно заключению МВФ, американская экономика с трудом пытается адаптироваться к низкому росту производительности труда и меняющимся технологиям, что влияет на рынок труда, а также к проблеме стареющего населения. Эти изменения в экономике привели к тому, что сегодня доходы половины домашних хозяйств в США – более низкие по сравнению с 2000-м годом, а экономика работает не достаточно для того, чтобы обеспечить рост доходов.

Международный валютный фонд также отмечает устойчивый рост занятости в США и тот факт, что экономика в настоящее время выросла на 12 процентов по сравнению с периодом до рецессии.