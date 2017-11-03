В МВФ назвали условия для следующего транша Украине

КИЕВ – В Международном валютном фонде говорят о четырех требованиях к Украине для получения очередного кредитного транша. Об этом 3 ноября сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает информационное агентство «Украинские новости».

«Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ – то постановление (№187), которое было принято в феврале правительством», – сказал Йоста Люнгман (Goesta Ljungman).

Представитель МВФ в Украине отметил необходимость принятия земельной реформы.

«Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе», –добавил он, сообщают «Украинские новости».

проводить приватизацию в государстве, где идет война, есть падение национальной экономики, с позиции экономики — это не очень логично

Представитель МВФ отметил, что Украина уже выполнила программу на две трети, украинским правительством было получено 12,5 миллиардов долларов.

Среди важнейших проведенных реформ он отметил реформу банковского сектора, введение плавающего курса, таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора.

УНИАН сообщает слова Йоста Люнгмана о том, что «коррупция в Украине ежегодно приводит к потере около двух процентов экономического роста».

О темпах реформ и условиях Фонда



Директор «Украинской Политконсалтинговой Группы» Дмитрий Разумков отмечает, что действительно, многие из украинских государственных объектов не находятся в эффективном управлении.

«Но проводить приватизацию в государстве, где идет война, есть падение национальной экономики, за последние три года гривна обесценилась почти в три раза, наблюдается очень нестабильная социально-экономическая ситуация, с позиции экономики — это не очень логично. Априори мы понимаем, что те цены, которые инвесторы могут заплатить за объекты приватизации, не будут соответствовать рыночным потому, что в Украину придет только рисковый инвестор. А он всегда будет пытаться купить по минимальной цене. Если бы мы проводили приватизацию в государстве с экономикой на подъеме, без войны и оккупированных территорий, стоимость активов была бы больше», – говорит Дмитрий Разумков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что приватизация объектов стратегического значения должна проходить с учетом всех рисков для национальной экономики.



Вместе с тем, эксперт называет правильными – рыночными – требования МВФ относительно урегулирования цен на газ, однако считает, что нельзя не учитывать украинскую действительность.

«С позиции МВФ вопрос о соответствии с рыночной цены на газ – правильный, цена на ресурс должна соответствовать рыночной цене, а украинские цены на газ зависят от не совсем адекватных действий таких структур как Национальной комиссии регулирования энергетики (НКРЭ) или Нафтогаз. Но если мы поднимем цену на газ, у нас увеличатся расходы в бюджете на субсидии для малоимущих, и что от этого выиграют граждане, остается вопросом», – отмечает Дмитрий Разумков.

То, что мы называем требованиями МВФ, это не требования, это условия – если хотите получить деньги, делаете необходимое

Нынешняя оценка ситуации в Украине, условия, при которых МВФ мог бы предоставить очередной транш, по его словам, отображают отсутствие темпов и прогресса в проведении реформ.



«То, что мы называем требованиями МВФ, это не требования, это условия – если хотите получить деньги, делаете необходимое. Да, нам предоставляют финансы по льготному тарифу, но мы должны будем их вернуть это не подарок украинцам – это деньги в долг. И для того, чтобы обеспечить эффективное использование средств МВФ, а в дальнейшем их возврат, Фонд выдвигает условия», – подчеркивает Дмитрий Разумков.

Эффективность использования кредитов, по его словам, в значительной мере зависит от украинской стороны.

Приватизация и дифференцированный подход

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что приватизация предприятий государственного сектора не является ключевым фактором в борьбе с коррупцией.

Единственный способ борьбы с коррупцией – это сокращение чиновников, сокращение количества тех, кто контролирует сектора экономики

«У нас восемьдесят процентов собственности приватизировано и потому вопрос «давайте, еще продадим» – почему, по каким ценам – я не считаю ключевым фактором борьбы с коррупцией. У нас коррупция процветает и после продажи госсобственности. Единственный способ борьбы с коррупцией – это сокращение чиновников, сокращение количества тех, кто контролирует сектора экономики», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Похожие требования МВФ, по его словам, звучали и перед выделением предыдущего транша.

«Были риски, что Фонд не предоставит транш, пока в Украине не появится антикоррупционный суд, не будет проведена приватизация госсектора. Однако сегодня украинская экономика ожила, и можно заниматься реформами в интересах страны, и нужно различать, какие требования Украине необходимы, а какие нет», – утверждает Тарас Загородний.

неправильно приватизировать Турбоатом, Одесский припортовый завод – лишь потому, что их нужно продать. Так эффективная экономика не работает

Он считает, что украинская власть должна дифференцировано подойти к вопросу приватизации государственного сектора.

«Можно согласиться, что не должно быть госпредприятий, которые занимаются производством спирта или водки. Но, думаю, неправильно приватизировать Турбоатом, Одесский припортовый завод – лишь потому, что их нужно продать. Так эффективная экономика не работает. Например, государственный сектор не мешает Китаю становиться глобальным мировым лидером», – отмечает Тарас Загородний.

Он считает, что даже если продать половину украинских государственных предприятий, то это вряд ли поможет в борьбе с коррупцией.

МВФ, Украина, два вывода

По заявлениям МВФ относительно Украины есть два вывода, – поделился своими соображениями в комментарии Украинской службе «Голоса Америки» эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд. Он считает, что создание антикоррупционного суда является абсолютно непоколебимой предпосылкой для следующего транша МВФ, а еще одной абсолютная предпосылка – это то, что газовые цены должны быть рыночными, то есть, приспособленными к рыночному уровню.