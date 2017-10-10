Как закрыли дело против Иванки и Дональда Трампа-младшего

Два конгрессмена-демократа – Тед Лю из Калифорнии и Дон Бейер из Вирджинии – обратились к Белому Дому с требованием лишить доступа к секретным данным советников президента Дональда Трампа – его зятя Джареда Кушнера и дочь Иванку. Аргументируя это требование, конгрессмены указали, в частности, на расследование роли Иванки Трамп в девелоперском проекте ее отца, гостинице/кондоминиуме «Трамп Сохо» в Манхэттене. Как сообщил журнал New Yorker, несколько лет назад против Иванки Трамп было заведено уголовное дело, но до предъявления обвинений дело не дошло.

В том, при каких обстоятельствах дело было закрыто, сотрудники New Yorker разбирались совместно с журналистским консорциумом ProPublica и радиостанцией WNYC. Подробности журналистского расследования Русской службе «Голоса Америки» рассказал один из его участников, корреспондент WNYC Илья Марриц.

В 2010 году двое старших детей Дональда Трампа – Иванка и Дональд Трамп-младший – занимались продвижением очередного проекта своего отца, гостиницы/кондоминиума «Трамп Сохо». В проекте также принимала участие фирма Bayrock-Sapir, которой руководили иммигранты из стран бывшего СССР с сомнительным прошлым: Феликс Сатер, уроженец Казахстана Тевфик Ариф и ныне покойный выходец из Грузии, миллиардер Тамир Сапир.

Апартаменты в «Трамп Сохо» продавались плохо, и дети Трампа – Иванке тогда было 24 года – в своих публичных выступлениях и частных презентациях регулярно завышали число проданных единиц. В 2011 году несколько покупателей квартир в Trump SoHo подали в суд на Трампа и его партнеров, обвинив их в мошенничестве, а прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование. Дело в том, что в штате Нью-Йорк использование завышенных цифр о продажах приравнивается к введению в заблуждение потенциальных инвесторов.

«Брокеры рассказывали мне, что завышение продаж в определенных масштабах считается почти нормой, – рассказывает журналист Илья Марриц. – Но, когда я говорил им, что тут назывались цифры 60 процентов, когда в действительности были проданы лишь 10 процентов квартир, мои собеседники были поражены. Это было гораздо более масштабное преувеличение, чем те, на которые брокеры готовы закрывать глаза. И это была одна из причин того, что прокуратура обратила внимание на этот случай».

К тому же в распоряжении прокуроров оказалась электронная переписка фигурантов дела, не оставлявшая сомнений в том, что дети Трампа «одобряли, знали и согласились на намеренное завышение цифр, чтобы больше продать». Над Дональдом-младшим и Иванкой Трамп нависла реальная угроза уголовного преследования.

«Мы знаем, что Дональд Трамп был очень обеспокоен угрозой уголовного преследования его детей, – продолжает Илья Марриц. – Он подключил к этому делу адвоката Марка Касовица, который в течение многих лет представлял его интересы. Касовиц ранее пожертвовал 25 тысяч долларов манхэттенскому прокурору, который возглавлял это расследование. Касовиц запросил встречу с этим прокурором, Сайрусом Вэнсом-младшим. Тот согласился встретиться с адвокатом. Но прежде прокурор вернул Касовицу его пожертвование, потому что он хотел избежать видимости конфликта интересов”.

Вскоре после этой встречи Сайрус Вэнс-младший (это сын Сайруса Вэнса, который был госсекретарем США при президенте Картере) закрыл дело против детей Трампа. Илья Марриц продолжает:

«В интервью с нами Вэнс признал, что принял это решение вопреки мнению его же сотрудников – прокуроров низшего звена. Из того, что нам известно, большинство обвинителей считали, что этому делу необходимо дать ход и созвать большое жюри, что обычно предшествует предъявлению обвинений. Вэнс решил иначе, вопреки мнению своих сотрудников”.

Менее чем через 6 месяцев после того, как окружной прокурор прекратил дело, Касовиц сделал еще более внушительное пожертвование кампании Вэнса и помог собрать дополнительные пожертвования от других лиц – в конечном итоге общий объем превысил 50 тысяч долларов. После того, как журналисты спросили Вэнса об этих пожертвованиях – четыре с лишним года спустя после самого факта – он вернул Касовицу и второе пожертвование. При этом и Вэнс, и Касовиц утверждают, что пожертвования никак не были связаны с делом. Однако, по словам Ильи Маррица, прокурор не смог дать четких ответов на вопросы об этических аспектах происшедшего:

«Мы спросили Сайруса Вэнса: сколько времени должно пройти после того, как вы закрыли дело, прежде чем вы сможете принимать пожертвования от фигуранта этого дела, – рассказываетжурналист. – Месяц, шесть месяцев, год, пять лет, или десять? У него не нашлось ответа на этот вопрос».

После публикации этого журналистского расследования депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Дэн Куарт призвал Генерального прокурора штата рассмотреть решение Вэнса-младшего о закрытии дела против Иванки и Дональда Трампа-младшего с точки зрения его соответствия высоким этическим стандартам. «Жители Манхэттена имеют право знать, влияют ли пожертвования на решения окружного прокурора», – написал Куарт в обращении к Генеральному прокурору штата Эрику Шнайдерману. Прокурор пока не ответил на это обращение.

Сейчас Сайрус Вэнс-младший вновь баллотируется на пост окружного прокурора. На выборах, которые пройдут в ноябре, у него нет оппонента.

Что касается гостиницы/кондоминиума «Трамп Сохо», то Дональд-младший и Иванка Трамп сумели продать лишь треть квартир, и в 2014 году 46-этажное здание было продано на аукционе. Несмотря на то, что имя Трампа все еще красуется на фасаде здания, оно более не принадлежит Организации Трампа, а лишь находится в ее управлении.

По мнению Ильи Маррица, проведенное им и его коллегами расследование проливает свет на то, как работает Организация Трампа, и на стиль самого президента.

«Другой отец, если бы его дети стали объектом уголовного расследования, отказался бы от дальнейшей работы с ними, – говорит Марриц. – Но это не то, что сделал Дональд Трамп. Сегодня Иванка работает советником в Белом Доме, имея доступ с секретной информации. Дональд Трамп-младший вместе со своим младшим братом сегодня руководят Организацией Трампа, контролирующей международную сеть гостиниц и клубов для игры в гольф. Я полагаю, что дети научились у своего отца, и они ведут дела в его стиле. Ключевая разница в том, что Дональд Трамп не пользуется электронной почтой.Между тем именно электронная переписка стала основанием для уголовного расследования против его детей».