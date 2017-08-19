В Украине запустят онлайн-систему для поиска «сепаратистов, террористов и преступников»

КИЕВ – В День независимости Украина запустит онлайн программу по распознаванию и выявлению преступников. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает народный депутат Украины Антон Геращенко.

«24 августа 2017 года, ровно в 00:01, волонтерами проекта «Миротворец» будет запущена уникальная, не имеющая аналогов в мире, открытая для всех и каждого «Система распознавания и выявления преступников Identigraf». Разработка этой системы заняла девять месяцев и была проведена в сотрудничестве с одной из самых известных мировых социальных сетей. Уникальность этой системы в том, что это первая в мире система, которая будет работать в открытом доступе в Интернете для поиска сепаратистов, террористов и преступников», – отметил Антон Геращенко.

Он объяснил алгоритм работы данной программы, отметив, что новая система за двадцать-тридцать секунд способна «обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов, боевиков, кропотливо собранных за три года работы волонтерами Центра "Миротворец"».

«Пользователями системы могут быть как следователи полиции, СБУ и прокуратуры, пограничники, частные детективы, адвокаты, сотрудники банков, частные предприниматели, так и все, кто хочет проверить, не был ли тот или иной человек замешан в антиукраинских выступлениях весной 2014, не кричал ли он «Путин, введи войска!», не воевал ли он с оружием в руках против Украины. С помощью этой системы сможет быть, наконец, идентифицирована шпана, которую привозили из Донбасса и натравливали на активистов Майдана зимой 2014-го. Могут быть найдены пророссийские негодяи, завезенные в Одессу 2 мая из Приднестровья для организации там кровавой бойни», – подчеркнул Антон Геращенко.

Он поблагодарил всех тех, кто пожертвовал около миллиона гривен (приблизительно 39 тысяч долларов) для разработки программы, и заверил, что система автоматического распознавания лиц Identigraf будет совершенствоваться.

На сайте системы, которая до официального запуска работает в тестовом режиме, подчеркивается, что «уровень поддержки проекта со стороны немытой россии – зашкаливает» (стилистика сохранена – Т.Б.).

С опасениями о свободе слова и демократии

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков говорит о том, что предлагаемая система не будет на сто процентов соответствовать возлагаемым на нее требованиям.

«Специальные службы годами, десятилетиями работают над тем, чтобы в автоматическом режиме выявить преступников и наибольшего прогресса в этом достигли американцы – при получении визы требуют представления данные об аккаунтах в социальных сетях, специальные секретные службы проверяют публикации ваших комментариев, несете ли вы угрозу американскому государства.

Думаю, что в данном случает, речь идет не совсем о том, о чем ведет разговор Антон Геращенко – и эти усилия направлены не на защиту правопорядка и территориальной целостности государства, а на формирование дополнительного уровня цензурирования в социальных сетях, средствах массовой информации и поиска «руки Кремля» везде, где только можно», – говорит Сергей Быков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Сергей Быков считает, что данная программа может использоваться для репрессивного контроля со стороны сторонников действующей власти над свободой слова и выражения политической позиции.

«Журналисты, политологи, эксперты, лидеры общественных мнения довольно критически относятся к инициативам представителей Народного Фронта. Если бы их деятельность была действительно направлена на укрепление территориальной целостности государства, то, думаю, подобного критического отношения не было бы. Мы уже видели первые шаги, когда происходили обыски в Международном центре перспективных исследований из-за того, что эта организация имела неосторожность консультировать одного из депутатов, который стал не угоден власти», – подчеркивает Сергей Быков.

Профессиональная сплоченность, солидарность экспертов, аналитиков, журналистов – это один из важных инструментов, по его словам, который можно эффективно противопоставить попыткам власти контролировать свободу слова и демократическое развитие государства.

Современные технологии против диверсантов

Украинский политолог Александр Палий положительно отзывается по поводу инициативы запустить подобную программу онлайн.

Он говорит том, что она не предусматривает субъективных оценок деятельности тех или иных граждан и будет открытой для простых украинцев.

«Это очень хорошая система, которая использует передовые разработки. Она открыта для граждан, они могут проверить лица тех людей, которые кажутся им подозрительными и сообщить в полицию. Конечно, речь не идет о каком-либо самоуправстве – это запрещено. Эта программа важна для Украины, время от времени Россия массово засылает своих людей, вербует их, в том числе на территории отдельных оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, готовит из них диверсантов», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Палий считает, что в своих диверсионных операциях против Украины Россия пытается брать «массовостью и количеством», не использует современные технологические разработки.

«У нас нет другого пути, как использовать совершенные технологии, поскольку действовать ассиметрично, работать с агентурой по-старинке, по образцам 19-го века это не всегда эффективно», – отмечает Александр Палий.

Диверсанты активизировались

Напомним, что 17 августа во время брифинга в Киеве председатель СБУ Василий Грицак отметил активизацию российских спецслужб на территории Украины.

«В последнее время СБУ фиксирует существенную активизацию российских спецслужб на территории нашего государства. Подрывная деятельность проявляется во внутренней дестабилизации, в активной работе диверсионных групп, разведывательных групп, попытках совершать диверсии, террористические акты», – сказал он, сообщает телеканал 112 Украина.

Василий Грицак также сообщил о задержании диверсантов во время закладки ими взрывчатки возле подразделения Национальной гвардии в Мариуполе.

Украинская пресса регулярно сообщает об антидиверсионных действиях, которые проходят, как на территории Украины, так и в аннексированном Крыму и оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в России.

«В последнее время 12 граждан Украины, которые проходили службу в ВС Украины, задержаны ФСБ РФ. Им выдвинуты обвинения в шпионаже, организации диверсий и т. п. Подавляющее большинство задержаны в Крыму», – отметил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, слова которого 16 августа сообщает Украинское национальное информационное агентство.