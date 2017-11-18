Командующий ядерными силами США заявил, что не выполнит приказ Трампа, если тот будет «незаконным»

Командующий ядерными силами США заявил в субботу, что откажется выполнить распоряжение президента, если сочтет его «незаконным».

Выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, глава Стратегического командования США Джон Хайтен сообщил, что президент страны должен будет объяснить, почему он принял решение о нанесении ядерного удара.

«Если это (решение) будет незаконным, подумайте, что произойдет дальше? – приводит слова Хайтена телекомпания CBS. – Я тогда скажу: «Господин президент, это незаконно». И что он будет делать? Он скажет: «А какое решение будет законным? И после этого мы предложим различные решения, используя полный спектр возможностей для того, чтобы ответить на любую ситуацию, и именно так это работает».

Генерал Хайтен неоднократно говорил о том, что будет делать, если получит приказ, который, по его мнению, является «незаконным».

«Вы можете провести в тюрьме остаток своей жизни, – пояснил он. – Я думаю, что некоторые люди считают нас глупыми. Но это не так. Мы много думаем об этом. Если вы понимаете свою ответственность, вы всегда думаете об этом».

На этой неделе президент США Дональд Трамп вернулся из 13-дневного турне по странам Юго-Восточной Азии. Главной темой переговоров была проблема ядерной программы Северной Кореи. В августе этого года глава Белого дома заявил, что ответом на угрозы Пхеньяна станет «огонь и ярость», пригрозив решить вопрос военным путем.