Русскоязычные жители Хьюстона рассказывают об эвакуации: "дети вели спокойно"

Строительный мусор, испорченные водой вещи на тротуарах, открытые двери домов, снующие по улицам пикапы и звук молотков – обычная картина для тех районов Хьюстона, из которых уже ушла вода.

"Разруха у нас тут полная", - говорит Анна Ромэйн, показывая свой дом. В нем несколько дней стояла вода. Наводнение началось на рассвете, и ее с четырьмя детьми – собственными и друзей - эвакуировали с заднего двора. Помогли соседи, говорит она.

"Вот мы тут стояли. Дождь льет, ветер сильный… Перекинули нам лестницу. Мы сначала детей переправили – их четверо было… И собаку. Собаку не удалось переправить через забор, поэтому сосед сплавил ее на надувном матрасе вокруг улицы, чтобы мы потом на лодке ее подобрали с другой стороны", - рассказала Анна Ромэйн.

Дети вели себя как ни в чем не бывало, добавляет она.

"Спокойно себя вели. Шутки пытались делать, пытались играть, не паниковали, никто не плакал, никто не ссорился. Все так дружно и мирно собрали свои чемоданчики, свои рюкзачки, зубные щетки... и в путь!"

Сейчас у Анны, как и в других домах по соседству, полным ходом идет ремонт. Помогают соседи.​

"Это четвертый дом, в котором я помогаю. Я живу в этом районе, и для меня важно быть здесь и помогать всю неделю, поскольку мы могли оказаться в такой же ситуации. Это наши соседи, и мы заботимся друг о друге", - рассказала соседка Эмили Кэлли.

Район Хьюстона, где находится дом семьи Дюковых, также был затоплен. Станислав признается: когда вода начала прибывать, он запаниковал.

"Я обычно сдержанный, но начинается в какой-то мере паника и страх. Потому что ты не знаешь, когда придет помощь. Мы позвонили в полицию. Нам сказали: ждите, приедет. А когда приедет..." - сказала житель Хьюстона Станислав Дюков.

Воды было очень много, добавляет он. Станислав считает, что решение эвакуироваться было правильным.

"У нас нет второго этажа. Было абсолютно неизвестно, насколько вода поднимается. Когда нас забирали, это уже было 7 часов. Приехали на самосвале. Воды было почти по пояс. Я на каяке подвез вещи, загрузили, каяк обратно поставил".

Помогал Станислав эвакуироваться и своим соседям.

"Я спросил у пожарных, можно мне войти в воду? Потом я посмотрел на китаянку – она меньше меня ростом и у нее ребенок на руках. Она может просто упасть, утонуть вместе с ним. Я у нее забрал ребенка и унес на самосвал. Через дорогу были трое пожилых человек с вещами… Я просто продолжил свою работу".

На восстановление домов Анны и Станислава уйдет несколько недель. Необходимо высушить помещения, опрыскать все специальной смесью с отбеливателем, чтобы не дать грибку распространиться, и заменить полы.