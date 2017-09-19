Ураган «Мария» угрожает островам, уже пострадавшим от «Ирмы»

Ураган «Мария» усилился до потенциально смертоносного шторма пятой категории и ударил по острову Доминика.

Это произошло по мере приближения шторма к группе карибских островов, серьезно пострадавших от урагана «Ирма».

Центральная часть так называемого «глаза» шторма прошла над Доминикой в ночь на вторник, вызвав массовые разрушения.

После этого стихия, возможно, нанесет прямой удар по Пуэрто-Рико в среду.

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах и поручил министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать всю работу по оказанию помощи.

Власти в Пуэрто-Рико ввели ограничения на продажу основных продуктов, включая воду, молоко, детское питание, консервы, батарейки и фонарики.

«К сожалению, от "Марии" пострадают многие острова, которым лишь 7-10 дней назад нанес серьезный ущерб ураган "Ирма"», – заявил «Голосу Америки» метеоролог из Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами Деннис Фелтген.

«Траектория не повторяется в точности, но в целом проходит в том же районе, так что это совершенно не способствует улучшению ситуации», – пояснил он.