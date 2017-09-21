Власти Пуэрто-Рико: «Наш остров разрушен»

Ураган «Мария», самый мощный шторм, обрушившийся на Пуэрто-Рико за почти 90 лет, оставил за собой полосу разрушений на этой американской территории.

Стихия вызвала сильные наводнения и погрузила остров в темноту, в то время как число погибших от шторма в Карибском бассейне достигло по меньшей мере 10.

Как заявил один из высокопоставленных представителей пуэрториканского правительства, «наш остров разрушен».

Второй мощный ураган в регионе в этом месяце, «Мария» ослабла от встречи с Пуэрто-Рико. По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, шторм пройдет к северу от Доминиканской Республики.

Несколькими часами ранее ураган «Мария», которому была присвоена редкая 5-я категория по шкале Саффира-Симпсона, обрушился на Санта-Крус – крупнейший и самый южный из Американских Виргинских островов – и вызвал масштабные разрушения.

Двигаясь через Пуэрто-Рико как шторм 4-й категории с ветрами, скорость которых достигала 250 километров в час, «Мария» срывала крыши зданий и превращала лежащие в низинах дороги в стремительные реки, наполненные мусором.

Губернатор острова Рикардо Росселло заявил, что единственным человеком, о гибели которого стало известно сразу же, стал мужчина, которого ударила доска, поднятая в воздух сильным ветром.

Улицы исторического Старого города столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуана усеяны обломками от балконов, кондиционерами, разбитыми уличными фонарями, упавшими линиями электропередач и мертвыми птицами. Немногие деревья остались невредимыми, от большинства отломились толстые ветви, какие-то были просто вырваны с корнем.

«Огромная катастрофа, по-другому это назвать нельзя», – сказал Росселло в интервью CNN, добавив, что на полное восстановление электроснабжения на острове могут уйти месяцы.

Ранее губернатор ввел на острове комендантский час, который длится от заката до рассвета.

Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил о «катастрофических наводнениях» в отдельных районах острова. Кадры, опубликованные в новостях, показывают целые кварталы в столице, оказавшиеся под водой.

«Когда мы сможем выйти наружу, мы увидим, что наш остров разрушен», – заявил директор управления по чрезвычайным ситуациям Пуэрто-Рико Абнер Гомес, слова которого приводит газета El Nuevo Dia.

«Это циклон, который уничтожил все на своем пути», – добавил он.

К наступлению ночи практически весь остров остался без электричества, заявил представитель губернатора Педро Сераме.

По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами, «Мария» должна была в среду и четверг обойти северо-восточное побережье Доминиканской Республики, а вечером в четверг и пятницу приблизиться к островам Теркс и Кайкос и юго-восточной части Багамских Островов.

Угроза континентальной территории США пока представляется маловероятной.

«Мария» была признана штормом 5-й категории, когда вечером в понедельник обрушилась на островное государство Доминика в восточной части Карибского моря. От разрушительной силы урагана погибли по меньшей мере семь жителей острова, сообщили правительственные чиновники.

По данным аэрофотосъемки, около 95 процентов крыш зданий в Доминике были повреждены или разрушены «Марией», сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Доминика является одной из беднейших стран Карибского бассейна с населением около 73 тысяч человек.