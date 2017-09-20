Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико

Ураган «Мария» обрушился в среду на Пуэрто-Рико, став, возможно, самым мощным ураганом, когда-либо приходившим на эту территорию США.

Официальные лица предупреждают, что стихия может нанести серьезный урон деградирующей энергетической инфраструктуре и вынудить власти восстанавливать десятки городов.

Ураган «Мария» подошел к острову, неся с собой ветры, скорость которых достигает почти 280 километров в час. Как сообщают синоптики, он должен был выйти на сушу на юго-восточном побережье Пуэрто-Рико как шторм четвертой категории и принести на остров опасные для жизни ветры, которые будут бушевать от 12 до 24 часов.

Он уже обрушился на остров Вьекес, который является частью Пуэрто-Рико – ассоциированной с США территории.

«Это будет крайне разрушительное явление, – заявил губернатор Рикардо Росселло. – События такого масштаба в нашей современной истории не было».

Количество отключений электроэнергии в связи с приближением «Марии» резко выросло. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, шторм двигается на северо-запад со скоростью 17 километров в час.

По скорости ветра «Мария» выходит на уровень восьмого самого сильного шторма за всю историю наблюдений в Атлантическом океане. На втором месте находится ураган «Ирма», который ранее в этом месяце унес жизни 38 человек в Карибском бассейне и еще 36 – на территории США. Скорость ветра внутри «Ирмы» достигала 300 километров в час.

Пуэрто-Рико долгое время избегал прямого удара ураганов, которые обычно обходили остров с юга или севера. В последний раз ураган 4-й категории обрушивался на Пуэрто-Рико в 1932 году, а самым сильным штормом, бушевавшим на острове, был «Сан Фелипе» в 1928 году, когда скорость ветра достигала 255 километров в час.

В связи с приближением урагана «Мария» президент США Дональд Трамп выступил в Твиттере со словами поддержки: «Пуэрто-Рико оказался под мощными ударами нового урагана-монстра. Будьте осторожны. Наши сердца с вами. Мы прибудем на помощь!»

Росселло сообщил, что к вечеру вторника более 4400 человек вместе со 105 домашними животными прибыли в укрытия.