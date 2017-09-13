Звезды шоу-бизнеса собрали средства в пользу жертв «Харви» и «Ирмы»

ВАШИНГТОН – Звезды шоу-бизнеса во вторник вечером приняли участие в телемарафоне, собирая средства в пользу жертв ураганов «Ирма» и «Харви».

Программу открыл певец Стиви Уандер, а такие суперзвезды, как Шер, Барбара Стрейзанд, Том Хэнкс и Роберт Де Ниро отвечали на звонки телезрителей, принимая пожертвования.

Часовой телемарафон транслировали около 10 американских телеканалов.

На восстановление домов и инфраструктуры, разрушенных двумя ураганами, уйдут десятки миллиардов долларов.

Ураган четвертой категории «Харви» обрушился на юго-восточный штат Техас в прошлом месяце, а ураган «Ирма» ударил по островам Флорида-Кис в минувшее воскресенье, после чего двинулся дальше по западному побережью, вызвав наводнения и разрушения по всему штату Флорида.

До этого ураган «Ирма» прошелся по карибским островам, вызвав масштабные разрушения в нескольких островных государствах.

ООН доставляет по воздуху продовольствие и другую помощь на острова Антигуа, Сен-Мартен и Теркс и Кайкос.

Все население острова Барбуда было эвакуировано на Антигуа. После «Ирмы» Барбуда стал непригодным для жизни островом – 95 процентов зданий разрушены или повреждены.

Тем временем некоторые жители Флориды во вторник начали возвращаться в свои дома, однако власти предупреждают, что восстановление будет долгим и сложным.