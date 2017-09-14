Трамп посетит Флориду после урагана «Ирма»

Президент США Дональд Трамп в четверг отправится на юго-запад Флориды, чтобы заслушать отчет об усилиях по ликвидации ущерба, нанесенного ураганом «Ирма», и встретиться с пострадавшими.

Трамп планирует посетить города Форт-Майерс и Нейплс, через которые прошел центр урагана «Ирма», неся с собой мощный ветер, проливные дожди и штормовые волны.

Трамп уже объявил Флориду зоной бедствия, что ускорит получение федеральной помощи.

Усилия по восстановлению уже идут полным ходом, однако власти предупреждают, что ликвидация последствий урагана, также обрушившегося на несколько карибских островов, может затянуться.