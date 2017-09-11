Трамп поручил активизировать помощь жертвам урагана «Ирма»

БЕЛЫЙ ДОМ – Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил штат Флорида зоной стихийного бедствия в связи с ураганом «Ирма» и поручил федеральным властям как можно скорее доставить помощь в наиболее пострадавшие районы третьего по численности населения штата страны.

«Я надеюсь, на пути урагана не так много людей, – сказал Трамп. – Мы пытались предупредить всех. На его пути лучше не оказываться».

Президент выступил перед Белым домом сразу после того, как он вместе с первой леди Меланией Трамп вернулся в Вашингтон из Кэмп-Дэвида, президентской резиденции в Мэриленде.

Ранее в воскресенье Трамп провел несколько совещаний, посвященных мерам реагирования на ураган, и сказал, что климатический кризис на юге США будет обсуждаться еще не раз. Президент отметил высокий уровень координации федеральных и местных чрезвычайных служб и сказал: «Плохая новость в том, что это какой-то огромный монстр».

Федеральная помощь

Поскольку Трамп объявил штат зоной бедствия, стало возможным выделить из федерального бюджета средства в помощь пострадавшим жителям южной Флориды, где от наводнений и других последствий урагана пострадали миллионы людей. Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт домов, дешевые кредиты для покрытия незастрахованного имущества и другие программы, призванные помочь частным лицам и компаниям оправиться от катастрофы.

Также федеральные средства будут выделены на аварийные работы по всей Флориде.

До того, как ураган «Ирма» обрушился на Флориду, он прошелся по островам Карибского моря, где вызвал масштабные разрушения. По словам Трампа, шторм был «едва ли не самым большим из всех, что когда-либо достигали суши».

Отвечая на вопрос журналиста об экономических последствиях урагана, президент ответил: «Это будет стоить много денег. Но в данный момент нас волнуют жизни, а не деньги».

Ранее на брифинге в Кэмп-Дэвиде представители Белого дома сообщили, что Трамп поддерживает регулярные контакты с губернаторами штатов, оказавшихся на пути урагана, а также с губернаторами пострадавших территорий.

«Нам нужна помощь»

В воскресенье президент также объявил зоной бедствия Пуэрто-Рико и увеличил объем федеральной помощи Американским Виргинским островам.

«Нам нужна помощь. Нам нужно, чтобы правительство США активизировало усилия. Нам нужны вооруженные силы. Нужна безопасность, – написала в воскресенье в Facebook блоггер Дженн Мэйнс, жительница острова Сент-Джон. – Мы все пережили этот чудовищный шторм. Но как нам пережить то, что происходит после? Никто не знает».

По данным Госдепартамента, правительство США с пятницы эвакуировало более 1200 человек с Американских Виргинских островов.

«Куда бы ни направился ураган «Ирма», мы будем там раньше», – пообещал вице-президент Майк Пенс в ходе визита в вашингтонскую штаб-квартиру Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.

«Спасать жизни – приоритет для всех нас, начиная с президента и губернатора Скотта. И мы и дальше будем сосредоточены на этой спасательной миссии» – добавил он.

В субботу в Кэмп-Дэвиде администрация Дональда Трампа собралась в полном составе, чтобы обсудить ситуацию с ураганом. Разговор также затронул планы президента по проведению налоговой реформы. «Я думаю, в свете того, что произошло из-за урагана, я попрошу ускорить процесс. Я и так хотел его ускорить, но теперь это еще более необходимо», – сказал президент.