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Миллионы жителей Флориды прячутся в убежищах от урагана «Ирма»

Власти Флориды распорядились об эвакуации в общей сложности 6,3 миллиона человек, что составляет приблизительно треть населения штата. Миллионы жителей Флориды прячутся в специальных убежищах и тщательно задраенных помещениях.
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Аннет Дэвис целует своего трехлетнего сына Дария в убежище, куда они были эвакуированы из собственного дома в городе Флорида-Сити из-за урагана &laquo;Ирма&raquo; (Фото:AP/ David Goldman)
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Аннет Дэвис целует своего трехлетнего сына Дария в убежище, куда они были эвакуированы из собственного дома в городе Флорида-Сити из-за урагана «Ирма» (Фото:AP/ David Goldman)

Жители укрываются в помещении выставочного зала округа Майами-Дейд в Майами, штат Флорида, 9 сентября 2017 года (AP Photo / Алан Диаз)
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Жители укрываются в помещении выставочного зала округа Майами-Дейд в Майами, штат Флорида, 9 сентября 2017 года (AP Photo / Алан Диаз)

Эвакуированные жители укрываются от урагана &quot;Ирма&quot; в помещении Germain Arena в Эстеро, штат Флорида, 9 сентября 2017 года. (AP Photo / Jay Reeves)
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Эвакуированные жители укрываются от урагана "Ирма" в помещении Germain Arena в Эстеро, штат Флорида, 9 сентября 2017 года. (AP Photo / Jay Reeves)

Тысячи людей ждут в очереди, чтобы попасть в убежище на арене Жермен в Эстеро, штат Флорида, 9 сентября 2017 года. (AP Photo / Jay Reeves)
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Тысячи людей ждут в очереди, чтобы попасть в убежище на арене Жермен в Эстеро, штат Флорида, 9 сентября 2017 года. (AP Photo / Jay Reeves)

Эвакуированные жители Флориды обедают в приюте Красного Креста в Северном Майами-Бич, 8 сентября 2017 года. (AP Photo / Wilfredo Lee)
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Эвакуированные жители Флориды обедают в приюте Красного Креста в Северном Майами-Бич, 8 сентября 2017 года. (AP Photo / Wilfredo Lee)

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