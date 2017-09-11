Ураган «Ирма» прошелся по Флориде

Более трех миллионов жителей Флориды в ночь на понедельник остались без электричества из-за урагана, обрушившегося на побережье Мексиканского залива с мощными ветрами скоростью более 200 км/ч.

В воскресенье, двигаясь в северном направлении через третий по численности населения штат США, ураган «Ирма» несколько сбавил мощность, но к наступлению ночи скорость ветра по-прежнему достигала 165 км/ч.

Рано утром в воскресенье шторм почти на пике мощности обрушился на островную цепь Флорида-Кис. К вечеру он подступил к Тампе и Сент-Питерсбергу, двум крупнейшим городам на берегу залива Тампа, где ожидаются штормовые волны высотой до трех метров, которые могут захлестнуть улицы и дома.

В Тампе сильных ураганов не было уже более 100 лет. Ураган «Ирма» оказался необычайно масштабным, охватив весь полуостров Флорида, от Джексонвилла до Майами.

Главное – жизни

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил Флориду районом бедствия, что ускорит процесс получения средств из федерального бюджета на оказание помощи пострадавшим.

Трамп, созвавший совещание своей администрации для обсуждения того, что может предпринять правительство в помощь жертвам урагана, пообещал в скором времени посетить пострадавшие районы Флориды. Он поблагодарил Береговую охрану за «великолепную» работу и отметил высокий уровень координации федеральных и местных чрезвычайных служб.

Отвечая на вопрос о том, во сколько обойдется восстановление после шторма во Флориде, Трамп сказал, что на данный момент его «волнуют жизни, а не деньги».

Ураган «Ирма» называли самым мощным атлантическим штормом в истории наблюдений, и он оправдал это звание.

Ураганы – это тропические циклоны, зарождающиеся в Атлантическом океане. В северном полушарии они формируют вихревую структуру с мощными ветрами и ливнями, закручивающуюся против часовой стрелки. «Глаз» урагана – это область прояснения в центре шторма, четко видимая на снимках со спутников. Когда над каким-то районом проходит «глаз», это значит, что миновала лишь половина урагана, а иногда вихрь вокруг «глаза» может стать самым опасным местом.

Национальный центр по ураганам ожидает, что «Ирма» будет продолжать движение на север, за ночь пройдя по западному побережью Флориды, а затем ослабнет по мере движения вглубь континента в южной части штата Джорджия.

Когда на прошлой неделе ураган «Ирма» обрушился на Подветренные острова в Карибском море, он достиг максимальной, пятой категории. Дойдя до Кубы, ураган ослаб до четвертой категории, а затем и до третьей, однако вновь набрал силу, проходя над теплыми открытыми водами между Кубой и Флоридой, и в воскресенье снова усилился до четвертой категории. Позже в воскресенье ураган ослаб до второй категории, но считался по-прежнему опасным.

В Майями и его окрестностях в воскресенье зафиксировали не менее шести торнадо и несколько водяных смерчей. Курортный город Майями-Бич, в обычное время кишащий туристами, серферами и пловцами, опустел и затих. Улицы в центре Майями оказались затоплены.

Изящные пальмы, символ «Солнечного штата», превратились в источник опасности: ветер расшвыривает листья, ветви и кокосы как боевые снаряды.

«Я хочу, чтобы все выжили»

Губернатор Флориды Рик Скотт, чье лицо в последние дни стало знакомым для всех американцев в связи с его частыми телеобращениями об эвакуации и других мерах предосторожности, в воскресенье заявил, что нет времени расслабляться: «Я хочу, чтобы все пережили этот шторм. Я хочу, чтобы все были в безопасности. Как вы знаете, во время шторма мы не сможем выслать к вам чрезвычайные службы, чтобы вас спасли».

Скотт также вновь призвал медсестер и работников чрезвычайных служб на добровольных началах принять участие в восстановлении после шторма.

Более 75 000 человек прислушались к совету губернатора и отправились в убежища, которых в штате насчитывается около 400. При этом к вечеру воскресенья во Флориде из-за шторма погибли всего три человека. Всего за время своего шествия по Карибскому бассейну ураган «Ирма» унес не менее 25 жизней.

Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что в результате урагана уничтожены или серьезно повреждены 95 процентов зданий на острове Барбуда. Посетившие остров журналисты разделяют его оценку.

Американская территория Пуэрто-Рико столкнулась с перебоями в электроснабжении, из-за которых более миллиона жителей остались без света. По словам властей, на восстановление электросети острова может уйти до полугода.

Министерство обороны выделило три корабля ВМФ, около двух десятков самолетов и сотни военнослужащих морской пехоты, чтобы помочь Пуэрто-Рико и Американским Виргинским островам в проведении восстановительных работ после урагана, а ВВС отправили эвакуационные рейсы в Пуэрто-Рико и на франко-голландский остров Сен-Мартен, который также понес серьезный ущерб.

Как сообщается, король Нидерландов отправится на остров, чтобы принять участие в усилиях по восстановлению, а президент Франции Эммануэль Макрон собирается прибыть туда на «Аэробусе», полном необходимой гуманитарной помощи. Сильно пострадал и расположенный неподалеку французский остров Сен-Бартелеми.