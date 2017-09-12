После «Ирмы»: как штат Флорида приходит в себя

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4025715.html
Ураган «Ирма» ослаб до уровня тропического циклона, оставив побережья Флориды в полуразрушенном состоянии. Более 6 миллионов домов остались без света, повреждены дороги, мосты, есть перебои с водоснабжением
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