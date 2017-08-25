На побережье Техаса надвигается ураган

Ураган «Харви» в Мексиканском заливе стремительно набирает силу и может стать самым мощным штормом на континентальной территории США за последние 12 лет, ударив по сердцу американской нефтеперерабатывающей промышленности.

Как ожидается, «Харви» – в настоящее время ураган второй степени – обрушится на страну вечером в пятницу или утром в субботу со скоростью ветра до 201 км/ч.

Ураган может вызвать повышение уровня моря на высоту до 3,7 метра и принести до 97 см дождевых осадков в некоторых районах Техаса.

Также действуют предупреждения о наводнениях для севера Мексики и Луизианы.

В связи с угрозой урагана на южном побережье Техаса, где проживают 5,8 миллиона человек, проводится эвакуация и отменен первый день занятий в школах.

Энергетические компании в четверг закрыли расположенные на побережье нефтеперерабатывающие предприятия, эвакуировали работников с оффшорных платформ в Мексиканском заливе и прекратили бурение на юге Техаса.

По прогнозам Национального центра по ураганам, «Харви» достигнет берегов США в статусе урагана третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, став первым мощным ураганом на континентальной территории США со времен урагана «Уилма», который обрушился на Флориду в 2005 году.