«Франклин» ослаб до уровня тропического шторма

Атлантический шторм «Франклин», продолжающий двигаться над восточной частью Мексики, ослаб до уровня тропического шторма.

Когда в четверг утром «Франклин» обрушился на восточное побережье Мексики, ему был присвоен статус урагана категории 1 по пятибалльной шкале, отражающей потенциальную разрушительную силу шторма.

Согласно последним сообщениям Национального центра по ураганам, сейчас максимальная стабильная скорость ветра составляет 110 км/ч. По словам синоптиков, по мере продвижения над Мексикой шторм ослабнет еще больше, а вечером в четверг или утром в пятницу рассосется.

Мексиканские власти отменили почти все предупреждения по поводу урагана и тропического шторма, изданные для центральной части страны.

Однако, как ожидается, «Франклин» все же принесет в страну 10-20 см дождевых осадков, а в отдельных районах до 38 см, спровоцировав сильные ливневые паводки и оползни, представляющие угрозу для местного населения.