В Атлантическом океане сформировался второй ураган в этом сезоне

Ураган «Герт» находится примерно в 700 километрах от Бермудских островов и движется на север
Тропический шторм «Герт» усилился до уровня урагана – второго урагана в Атлантическом океане в этом сезоне, сообщил Национальный центр США по ураганам.
В настоящее время ураган находится в 720 километрах к западу от Бермудских островов и движется на север со скоростью примерно 13 километров в час.
В то же время скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час, говорится в сообщении центра.
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