В Атлантическом океане сформировался второй ураган в этом сезоне

Тропический шторм «Герт» усилился до уровня урагана – второго урагана в Атлантическом океане в этом сезоне, сообщил Национальный центр США по ураганам.

В настоящее время ураган находится в 720 километрах к западу от Бермудских островов и движется на север со скоростью примерно 13 километров в час.

В то же время скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час, говорится в сообщении центра.