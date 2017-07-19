В случае утверждения на пост посла США в России Джону Хантсману придется непросто

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Эксперт Атлантического совета Марк Симаковски считает, что выдвижение кандидатуры Хантсмана закономерно
Белый дом официально заявил, что планирует выдвинуть кандидатуру бывшего губернатора штата Юта и бывшего посла США в Китае Джона Хантсмана-младшего на должность посла Соединенных Штатов в России. Об этом говорится в заявлении администрации Дональда Трампа.
«За плечами Губернатора Джона Хантсмана - выдающаяся карьера политика, дипломата и бизнесмена. В настоящее время он является председателем Атлантического совета - главного аналитического центра внешней политики, а также Фонда Хантсмана по борьбе с раком», - говорится в сообщении.
В Белом доме отметили и опыт работы Хантсмана на посту посла США в Китае и Сингапуре, заместителя торгового представительства Соединенных Штатов, заместителя помощника министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, а также заместителя помощника министра торговли по развитию.
С номинацией на пост Джон Хатсмана поздравил бывший посол США в России Майкл Макфол.
«Я любил эту работу. Надеюсь, вы тоже ее полюбите», написал бывший глава посольства в своем Твиттере.
Эксперт Атлантического совета Марк Симаковски считает, что выдвижение кандидатуры Хантсмана закономерно.
«Президент Трамп несколько раз встречался с Путиным на полях саммита Большой двадцатки. Теперь он хочет иметь своего представителя в Москве, который бы представлял его интересы и выстраивал американо-российские отношения. Я считаю, что это хороший выбор», - сказал эксперт.
Выдвижение кандидатуры бывшего губернатора штата Юта проходит на фоне скандала в США вокруг возможного вмешательства Москвы в американские выборы и связей сотрудников штаба Дональда Трампа с Россией.
«Работа в Москве будет для Ханстмана непростой. С одной стороны, ему придется выполнять задачи, поставленные президентом США, а с другой – сохранять баланс в защите американских национальных интересов», - сказал Марк Симаковски.
Он добавляет, что Ханстман столкнется с большими трудностями как в самой России, так и в США.
«Ему необходимо быть осторожным в том, как он будет доносить до Кремля ту или иную информацию, чтобы его не считали пешкой президента Трампа. В повестке дня Хантсмана – содействие американо-российскому сотрудничеству по Украине, помощь представителю США Курту Волкеру в усилении американского участия в решении украинской проблемы. Это также и американо-российское сотрудничество в Сирии, и соблюдение режима прекращения огня».
Реакция Москвы на информацию о возможном назначении Хантсмана была смешанной. Один из российских чиновников заявил, что Хантсман «не голубь», а в Кремле сказали, что будут приветствовать любого кандидата, который является «убежденным сторонником» установления диалога с Россией.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.