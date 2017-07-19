В случае утверждения на пост посла США в России Джону Хантсману придется непросто

Белый дом официально заявил, что планирует выдвинуть кандидатуру бывшего губернатора штата Юта и бывшего посла США в Китае Джона Хантсмана-младшего на должность посла Соединенных Штатов в России. Об этом говорится в заявлении администрации Дональда Трампа.

«За плечами Губернатора Джона Хантсмана - выдающаяся карьера политика, дипломата и бизнесмена. В настоящее время он является председателем Атлантического совета - главного аналитического центра внешней политики, а также Фонда Хантсмана по борьбе с раком», - говорится в сообщении.

В Белом доме отметили и опыт работы Хантсмана на посту посла США в Китае и Сингапуре, заместителя торгового представительства Соединенных Штатов, заместителя помощника министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, а также заместителя помощника министра торговли по развитию.

С номинацией на пост Джон Хатсмана поздравил бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Я любил эту работу. Надеюсь, вы тоже ее полюбите», написал бывший глава посольства в своем Твиттере.

Эксперт Атлантического совета Марк Симаковски считает, что выдвижение кандидатуры Хантсмана закономерно.

«​Президент Трамп несколько раз встречался с Путиным на полях саммита Большой двадцатки. Теперь он хочет иметь своего представителя в Москве, который бы представлял его интересы и выстраивал американо-российские отношения. Я считаю, что это хороший выбор»​, - сказал эксперт.

Выдвижение кандидатуры бывшего губернатора штата Юта проходит на фоне скандала в США вокруг возможного вмешательства Москвы в американские выборы и связей сотрудников штаба Дональда Трампа с Россией.

«​Работа в Москве будет для Ханстмана непростой. С одной стороны, ему придется выполнять задачи, поставленные президентом США, а с другой – сохранять баланс в защите американских национальных интересов»​, - сказал Марк Симаковски.

Он добавляет, что Ханстман столкнется с большими трудностями как в самой России, так и в США.

«​Ему необходимо быть осторожным в том, как он будет доносить до Кремля ту или иную информацию, чтобы его не считали пешкой президента Трампа. В повестке дня Хантсмана – содействие американо-российскому сотрудничеству по Украине, помощь представителю США Курту Волкеру в усилении американского участия в решении украинской проблемы. Это также и американо-российское сотрудничество в Сирии, и соблюдение режима прекращения огня»​.

Реакция Москвы на информацию о возможном назначении Хантсмана была смешанной. Один из российских чиновников заявил, что Хантсман «не голубь», а в Кремле сказали, что будут приветствовать любого кандидата, который является «убежденным сторонником» установления диалога с Россией.