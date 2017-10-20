Новый посол США в России пообещал расширить программы двусторонних обменов

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что он намерен сделать все для того, чтобы большее число россиян смогли посетить США. Кроме этого, дипломат собирается способствовать расширению программ культурного и делового обмена между двумя странами.

«Я сделаю все возможное, чтобы поощрять взаимные поездки граждан США и России, способствовать расширению программ обмена, культурной дипломатии, поддерживать американские бизнес-проекты в Российской Федерации», - сказал Джон Хантсман, выступая перед сотрудниками посольства США в Москве.

Видеоотчет о собрании опубликовано на официальной странице дипмиссии в социальных сетях.

Дипломат заявил, что он «рад приезду в Москву», и готов в ближайшее время начать работу по «поиску взаимовыгодных путей для разрешения двусторонних проблем» в отношениях между США и Россией.

«Я сказал это в Вашингтоне: там, где у нас есть разногласия между нашими странами, я буду прямо и открыто представлять интересы и ценности Соединенных Штатов, - сказал Джон Хантсман. - Но я всегда буду делать это с уважением, которого достойны великие культура, традиции и народ России».

Новый посол приступил к работе в российской столице 2 октября. Джон Хантсман сменил на этом посту Джона Теффта, который уже заявил о том, что после возвращения в США он намерен покинуть госслужбу.