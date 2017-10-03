Джон Хантсман: биографическая справка

Полное имя: Джон Мид Хантсман - младший

Возраст: 57

Место рождения: Редвуд-сити, Калифорния

Образование: бакалавр в области международной политики (Университет Пенсильвании)

Семейное положение: женат (супруга – Мэри Кей Хантсман), дети – двое сыновей, пять дочерей (включая двух приемных)

Религиозная принадлежность: мормон

Партийная принадлежность: республиканец

Иностранные языки: владеет китайским языком

Карьера

сентябрь 1992 — июнь 1993: посол США в Сингапуре

январь 2005 – августа 2009: 16-й губернатор штата Юта

август 2009 – апрель 2011: посол США в Китае

с сентября 2017: посол США в России

В Твиттере: ​ @JonHuntsman, достаточно популярен в Твиттере – более 100 тысяч подписчиков

Биографическая справка

Джон Хантсман родился в Калифорнии в семье Карен Хантсман, дочери одного из лидеров мормонской церкви, и Джона Хантсмана – старшего, миллиардера, построившего свой бизнес на производстве химикатов.

Хантсман учился в средней школе в Солт-Лейк-Сити, однако перед выпуском бросил учебу ради рок-группы Wizard. Впоследствии он поступил в Университет Юты, но вскоре уехал служить в мормонскую церковь на Тайване. После двухлетней миссионерской службы Хантсман получил степень бакалавра в области международной политики в Университете Пенсильвании.

В годы президентства Джорджа Буша – старшего Хантсман работал в Департаменте торговли США, занимаясь вопросами торговых отношений со странами Восточной Азии, после чего был назначен послом США в Сингапуре. Таким образом, в 32 года он стал самым молодым послом Соединенных Штатов за последние 100 лет. В 2005 он занял пост губернатора штата Юта; рейтинг одобрения Хантсмана достигал 90%. При президенте Бараке Обаме был назначен послом США в Китайскую Народную Республику, а уже в 2012 году имя Хантсмана появилось в республиканских списках на кандидатуру президента США, однако он потерпел неудачу в ходе праймериз Республиканской партии.

При администрации Дональда Трампа сообщалось, что кандидатуру Хантсмана рассматривают как потенциального госсекретаря США, однако на эту должность был назначен Рекс Тиллерсон. В сентябре 2017 Сенат одобрил кандидатуру Хантсмана на должность посла США в России. 3 октября Хантсман вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

Избранные цитаты

О политике Барака Обамы по отношению к России

«Нам необходимо развивать сотрудничество с Россией, но подобные отношения не должны превращаться в аналог потемкинской деревни, когда мы притворяемся, что Кремль - бóльший партнёр, чем он есть на самом деле, что Россия – бóльшая демократия, чем она есть на самом деле, что она бóльше уважает права человека, чем на самом деле, и, наконец, меньше угрожает соседним государствам, чем на самом деле». (2012)

О дипломатии

«Настоящий секрет дипломатов в том, что мы обучены говорить, когда нам нечего сказать, и не говорить ничего, когда есть что сказать» (май 2011)

О политике «Покупай американское»

«Когда Америка закрывает двери, так же поступают и все остальные. Мы – главный двигатель роста в мире, мы – те, кто освещает путь к свободной торговле и открытым рынкам» (февраль 2009)

О науке

«Говоря откровенно, я верю в эволюцию и доверяю ученым по вопросам глобального потепления. Можете назвать меня сумасшедшим» (август 2011)

О религиозных взглядах

«Я – глубоко религиозный человек и горжусь своими мормонским корнями» (август 2011)

О миграционной политике

«Идея забора вдоль границы мне отвратительна. Я, как американец, не могу принять эту идею, поскольку она противоречит тому образу, который мы с самого начала демонстрировали остальному миру. Однако ситуация сегодня такова, что я не вижу другого выбора, и прежде, чем мы начнем разговор об оформлении 11 или 12 миллионов незарегистрированных работников, мы должна сначала укрепить нашу границу» (июнь 2011)