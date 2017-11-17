Посол США Джон Хантсман встретился патриархом Кириллом

Посол США в России Джон Хантсман посетил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в его резиденции в Москве в четверг 16 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба американского посольства.

Глава американской дипмиссии поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за возможность встретиться и «выразил заинтересованность в лучшем понимании религиозного опыта и культуры России».

Беседа была посвящена вопросам религиозной проблематики. В частности, речь шла о важности веротерпимости и формирования условий для свободного исповедания религии для всех верующих людей во всем мире.

Джон Хантсман, говорится в сообщении для прессы, «подтвердил приверженность США свободе совести, как это и провозглашает ежегодный доклад Государственного департамента США о свободе вероисповедания в мире». Он также выразил готовность поддерживать диалог с РПЦ и другими религиозными группами в России по этим вопросам.

Джон Хантсман является мормоном по вероисповеданию. Он родился в Калифорнии в семье Карен Хантсман, дочери одного из лидеров мормонской церкви. В молодости нынешний американский посол два года вел миссионерскую деятельность в мормонской церкви на Тайване.