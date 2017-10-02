Посол США Джон Хантсман прибыл в Россию

Новый посол США в России Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй Хантсман прибыли утром 2 октября в Москву. Их встречали представители посольства США в Москве и МИД России. Об этом Русской службе «Голоса Америки» сообщили в пресс-службе посольства США в Москве.

В пресс-службе дипмиссии США также заявили, что во вторник, 3 октября Джон Хантсман вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

Джон Хантсман родился 26 марта 1960 года в Редвуд Сити, штат Калифорния. В политику пришел при президенте Рональде Рейгане, став в 1983 году помощником по персоналу в Белом Доме. Первое назначение послом в Сингапур – Хантсман получил в 1992 году. Он также избирался губернатором штата Юта с 2005 по 2009 год, а с 2009 по 2011 год был послом США в Китае.

Джон Хантсман был среди претендентов на выдвижение от Республиканской партии в ходе президентской кампании 2012 года. Он также был генеральным директором Huntsman Corporation и председателем Фонда Хантсмана по борьбе с раком.

29 сентября этого года Джон Хантсман принял присягу в качестве нового главы посольства США в России.