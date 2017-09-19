В Сенате проходят слушания по кандидатуре нового посла США в России

Во вторник в Комитете Сената по международным делам проходят слушания по кандидатуре на пост нового посла в России – экс-губернатора штата Юта республиканца Джона Хантсмана-младшего.

Джон Мид Хантсман-младший родился в 1960-м году в семье мормона-миллиардера Джона Хантсмана-старшего, основателя крупной химической компании.

После окончания университета Хантсман поступил на работу в Белый дом при президенте Рональде Рейгане. Президент Джордж Буш-старший назначил его послом в Сингапуре. Позднее он служил торговым представителем при президенте Джордже Буше-младшем.

В 2004 году Хантсман выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Юты, пообещав упростить налоговый кодекс штата, развивать промышленность и реформировать установленные под влиянием мормонов ограничения на торговлю алкоголем. Он легко добился переизбрания на этот пост, получив 58 процентов голосов.

В мае 2009 года президент Барак Обама назначил Джона Хантсмана на должность посла США в Китае. Хантсман в совершенстве владеет китайским языком. В 2011 году он покинул этот пост и вернулся в США.

В январе 2014 года Хантсман стал председателем вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» (The Atlantic Council). Журнал Foreign Policy называл Джона Хантсмана реалистом в международных отношениях. Журнал Forbes в 2016 году оценил его состояние в $1 млрд.

Ожидается, что в ближайшее время посол США в России Джон Теффт покинет Москву. Тем временем, 31 августа в Вашингтон прибыл новый посол Российской Федерации Анатолий Антонов. Восьмого сентября он вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампа.