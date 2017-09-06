Суд ЕС постановил, что Венгрия и Словакия обязаны принимать беженцев

Суд Евросоюза в среду отклонил жалобы Словакии и Венгрии на миграционную политику ЕС, поддержав право Брюсселя требовать от государств-членов принимать просителей убежища.

Спор начался два года назад, когда более миллиона мигрантов хлынули в Европу через Средиземное море.

Европейский суд счел, что ЕС имел право устанавливать для национальных правительств обязательные квоты на расселение беженцев, главным образом из Сирии, перемещаемых из Италии и Греции.

«Суд отклоняет иски Словакии и Венгрии в отношении временного механизма обязательного расселения претендентов на предоставление убежища», – заявил базирующийся в Люксембурге суд, отметив, жалобы отклоняются «полностью».

Программа ЕС предусматривает меры для переселения до 120 тысяч человек из мусульманских стран.

Правительство Германии приветствовало решение суда ЕС, заявив, что ожидает от Венгрии и Словакии немедленного выполнения решений Евросоюза.

В поддержку решения суда также выступила международная организация Amnesty International, которая отметила, что Венгрия и Словакия пытались превратить свои страны в «свободные от беженцев зоны».