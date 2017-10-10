Венгрия попросит ЕС пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что попросит Европейский Союз пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, посколькку новый украинский закон о языках ограничивает права меньшинств.

Министр Петер Сийярто заявил во вторник, что только усиление международного давления может заставить Украину изменить закон, затрагивающий около 150 тысяч венгров и представителей других национальных меньшинств, включая русских, румын и молдаван, проживающих в этой стране.

Киев заявляет, что закон, подписанный в сентябре президентом Петром Порошенко, укрепляет позиции украинского языка в сфере образования, но одновременно защищает права меньшинств.

Сийярто, который в понедельник встретился с лидерами венгерского меньшинства и представителями местных властей на западе Украины, заявил, что новый закон создает менее благоприятные условия для меньшинств в сфере образования, чем в советские годы.

Глава венгерского МИДа сообщил, что внесет свое предложение на заседании министров иностранных дел стран ЕС на следующей неделе.