Венгрия попросит ЕС пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что это связано с новым украинским законом о языках, ухудшающим положение национальных меньшинств
Министр иностранных дел Венгрии заявил, что попросит Европейский Союз пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, посколькку новый украинский закон о языках ограничивает права меньшинств.
Министр Петер Сийярто заявил во вторник, что только усиление международного давления может заставить Украину изменить закон, затрагивающий около 150 тысяч венгров и представителей других национальных меньшинств, включая русских, румын и молдаван, проживающих в этой стране.
Киев заявляет, что закон, подписанный в сентябре президентом Петром Порошенко, укрепляет позиции украинского языка в сфере образования, но одновременно защищает права меньшинств.
Сийярто, который в понедельник встретился с лидерами венгерского меньшинства и представителями местных властей на западе Украины, заявил, что новый закон создает менее благоприятные условия для меньшинств в сфере образования, чем в советские годы.
Глава венгерского МИДа сообщил, что внесет свое предложение на заседании министров иностранных дел стран ЕС на следующей неделе.
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