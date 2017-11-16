Правозащитники: Трамп отходит от дела защиты прав человека

Критики президента Трампа обвиняют его в том, что, в ходе своего, только что завершенного, турне по странам Азии он пренебрег американскими принципами соблюдения прав человека и свободы прессы.

Так, правозащитные организации Human Rights Watch и «Репортеры без границ» обвинили Трампа в том, что он попустительствует нарушениям прав человека и зажиму прессы некоторыми авторитарными азиатскими режимами.

«Призыв Соединенных Штатов защищать права человека фактически больше не слышен», – сказал в интервью «Голосу Америки» директор азиатского отделения Human Right Watch Брэд Адамс.

«Президент Трамп предоставляет авторитарным лидерам региона карт-бланш», – вторит Адамсу Дэниел Бастард, глава азиатско-тихоокеанского филиала организации «Репортеры без границ». Ее руководство критикует Трампа за то, что он не воспротивился решению председателя КНР Си Цзиньпина запретить репортерам задавать обоим лидерам вопросы на мероприятии в Пекине, которое в программе визита президента США значилось как «совместная пресс-конференция».

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, часть пресс-конференции, посвященная вопросам и ответам, была отменена «по настоянию китайской стороны».

В опубликованном после этого коммюнике организации «Репортеры без границ» приводится тот факт, что, в ходе визита в Пекин президента США Барака Обамы в 2009 году вопросы из зала тоже не разрешались, но, когда Барак Обама вернулся в Китай пять лет спустя, он все же добился, чтобы китайская сторона согласилась, чтобы журналистам позволили задавать вопросы.

«Лидеры стран, которые являются наиболее репрессивными по отношению к журналистам, сейчас наблюдают, насколько мало американский президент ценит Первую поправку к Конституции (США), – говорит Марго Эвен, директор североамериканского отделения правозащитной организации. – Это крайне губительно для любых будущих усилий США, направленных на то, чтобы добиться освобождения блогеров и репортеров в таких странах, как Китай и Вьетнам, или обеспечить большую защиту журналистам на Филиппинах».

Белый дом пока не стал отвечать на просьбу «Голоса Америки» прокомментировать эту критику. Однако Дональд Трамп, по пути на родину, отстаивал верность своей стратегии, направленной на построение личных отношений с председателем КНР Си Цзиньпином, филиппинским президентом Родриго Дуэрте и вьетнамским премьер-министром Нгуеном Суан Фуком.

«Отношения всегда важны. Они необязательно должны быть близкими. Это должны быть отношения, построенные на уважении, – сказал в интервью Трамп. – Для меня, отношения, построенные на уважении, гораздо важнее всего остального, включая и дружбу».

Трамп указал на то, что укрепление отношений с другими лидерами обеспечит прогресс по таким вопросам как сдерживание ядерных амбиций Северной Кореи; освобождение нескольких американских студентов-баскетболистов, обвиненных в КНР в попытке кражи в магазине; и сохранение военных баз США в Тихом океане.

Президент также разместил в среду в социальных сетях несколько твитов, в которых он раскритиковал то, как американские СМИ – в первую очередь, излюбленные объекты для его критики, телеканал CNN и газета The New York Times – освещали его азиатское турне:

«”Нью-Йорк Таймс”, у которой плохи дела, не может смириться с тем фактом, что я установил отличные отношения с такими мировыми лидерами, как Си Цзиньпин, президент Китая… Им следует осознать, что такие отношения – это хорошая вещь, а не плохая вещь. США снова уважают.

Во время пребывания на Филиппинах меня заставили смотреть CNN, чего я не делал уже несколько месяцев, и я вновь осознал, насколько они плохи и ФАЛЬШИВЫ. Неудачники!»

В другом твите Трамп намекнул на то, что его стратегия поддержания контактов с репрессивными азиатскими режимами принесет положительные результаты в долгосрочной перспективе:

«Нашу великую страну в Азии вновь уважают! Вы будете видеть плоды нашего долгого, но успешного турне в течение долгих лет!»

Известная правозащитница Дайана Блейк из американского Комитета Рауля Валленберга подтверждает, что перед всеми президентами США стала сложная задача: необходимость отстаивать принципы прав человека, но при этом поддерживать отношения с диктаторами разных стран мира.

«Я знаю, что делать и то, и другое тяжело: исповедывать права человека и, в то же время, делать то, что нужно твоей стране. – говорит Блейк, – Иногда твоя работа в качестве президента – это делать то, что будет лучше для народа твоей страны. Карт-бланша тут никто не дает. Но, мне кажется, Трамп довел это до крайности».