«Людской поток» (в российском прокате «Человеческий поток») – так называется документальный фильм известного китайского художника-диссидента Ай Вейвея, рассказывающий о судьбах беженцев в разных частях света. Ай Вейвей – не первый, кто поднимает эту тему в кино, но его работа отличается особым взглядом: автор показывает массовое перемещение людей с высоты птичьего полета. Съемки, в которых были задействованы дроны, проходили в сорока лагерях беженцев, размещенных в двадцати трех странах мира.

«Беженцы – это нечто большее, чем политический статус. Это наиболее извращенный вид жестокости в отношении человека, которого насильно лишают всего, что составляет смысл его существования», – говорит один из героев фильма.

Авторы документального фильма «Людской поток» утверждают, что сегодня в мире насчитывается более шестидесяти пяти миллионов человек, насильно изгнанных из своих домов. С помощью камер, установленных на дронах, Ай Вейвей снимает передвижение беженцев с неожиданной точки.

«Людской поток движется по планете на протяжении всей истории человечества. У него много причин, он стал частью нашей цивилизации», - говорит Ай Вейвей. Однако сегодня, по словам автора, многие страны сдерживают этот поток, не позволяя беженцам пересекать границы и интегрироваться в другие сообщества. После полного ужасов морского путешествия и сотен километров пешком многочисленные беженцы направляются в северную Грецию, но на границе с Македонией их ждут заграждения.



Более семидесяти стран возвели на своих границах заборы и стены, запретив беженцам их пересекать. Тем самым они заблокировали для этих людей возможность найти безопасное место и просто пересечь их территорию на пути в другие страны, ставя под угрозу их жизнь.

Фильм показывает людские массы, бегущие от войн, религиозных преследований и стихийных бедствий. Ай Вейвей предупреждает: если мы не спасем этих людей от потери дома, целые поколения без роду и племени, без шансов на лучшее будущее или новое место жительства станут объектами для вербовки со стороны экстремистов и радикалов.

Ай Вейвей предупреждает: «Когда эти люди, эти дети вырастут, они будут помнить только то, как плохо и несправедливо обращались с их родителями, как мир безучастно наблюдал за их судьбой. Какой образ отпечатается в их сознании?»