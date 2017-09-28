Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года.

Издание журнала началось в 1953 году с выпуска, в котором были опубликованы обнаженные фотографии актрисы и модели Мэрилин Монро. К началу семидесятых тираж журнала превысил 7 миллионов экземпляров, достигнув своего пика, а Хефнер, благодаря изданию, стал активным участником революции во взглядах на секс.

Компания сообщила, что Хефнер умер в среду от естественных причин в особняке Playboy Mansion в Лос-Анджелесе.

Бренд Playboy со временем превратился в мультимедийную империю, которая в разное время включала журнальные издания в 20 странах, ночные клубы, казино, кабельную телесеть и компанию по производству фильмов. Кроме фотографий обнаженных моделей журнал публиковал работы таких авторов, как Рэй Брэдбери, Джон Апдайк, Владимир Набоков и Джойс Кэрол Оутс.

Сам Хефнер в течение пяти лет снимался в телевизионном реалити-шоу «Девушки по соседству» (The Girls Next Door), которое отслеживало его жизнь и жизнь некоторых моделей из журнала в особняке Playboy Mansion.

Он часто появлялся в шелковых пижамах или халатах с трубкой и был известен своим гедонистическим образом жизни, сопровождавшимся вечеринками в его особняке.

Хефнер был женат три раза и имел четверых детей.