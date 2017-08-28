Хьюстон под водой, но ждет новых ливней

Четвертый по величине город США, Хьюстон, и огромные территории на юго-востоке Техаса оказались под водой в результате тропических ливней исторических масштабов. Ливень возобновился вечером в воскресенье, осложнив работу спасателей.

В зоне затопления ведутся сотни спасательных операций с участием вертолетов и катеров. В некоторых случаях спасатели пробираются через воду пешком. К экстренным службам – пожарным, полиции, медикам – подключились волонтеры. Три тысячи военнослужащих Национальной гвардии получили приказ делать все, что в их силах, «для защиты жизни людей».

В маленьких городках и удаленных районах, отрезанных от внешнего мира катастрофическим наводнением, вероятно, еще предстоит сделать трагические находки. Но примечательно, что после того, как ураган «Харви» обрушился на побережье Мексиканского залива вечером в пятницу, сообщений о пострадавших было довольно мало.

В настоящее время ураган ослаб до уровня тропического шторма. Опасность, которую он представлял, усиливалась из-за его нетипичной траектории. Обрушившись на берег, циклон двигался очень медленно. Его подпитывала влажность от теплых вод Мексиканского залива, и он нес все новые и новые дожди необычайной силы. Все крупные автомагистрали, ведущие в Хьюстон, превратились в реки. Оба аэропорта, обслуживающие город, были закрыты.

Корреспондент «Голоса Америки» Селия Мендоса в воскресенье передала из Хьюстона: «Люди ошеломлены. Все закрыто. Люди тревожатся о том, что будет с ними, с их соседями, с их домами». Мендоса, как и другие журналисты, работающие на месте трагедии, была вынуждена покинуть район из-за наступающей воды.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что организационные проблемы при масштабной эвакуации были бы неизбежны. Он отстаивал свои действия на пресс-конференции вечером в воскресенье, заявив, что было бы «безумием» попытаться переместить миллионы людей в столь короткие сроки.

В районе Хьюстона уже выпало до 65 сантиметров осадков, но метеорологи допускают, что этот показатель может удвоиться к пятнице.

Тернер спросил, где можно было бы разместить шесть миллионов жителей Хьюстона и его пригородов, учитывая, что город является крупнейшим мегаполисом в этой части Техаса, который сам является вторым по численности населения штатом США. Мэр настаивает, что его решение не отдавать распоряжение об эвакуации было разумным и отвечало лучшим интересам горожан.

Что касается людей, оказавшихся в зонах затопления, представители экстренных служб рекомендовали им не укрываться на чердаках и в мансардных помещениях, поскольку есть опасения, что вода может подняться и до этого уровня, и тогда они окажутся в ловушке в замкнутом пространстве. Спасатели дали простой совет: забраться на крышу и привлекать внимание, размахивая белым полотном.

В воскресенье в небе над Хьюстоном и его окрестностями работали 22 самолета и вертолета, реагируя на постоянные призывы о помощи и разыскивая людей, забравшихся на крыши. Многие люди были вывезены с помощью вертолетов. Власти также направили сотни катеров на поиски пострадавших от наводнения. Некоторым людям удалось выбраться из затопленных районов на каяках, каноэ или надувных плотах.

Некоторые люди решили, что они могут выбраться в безопасное место, несмотря на воду, которая им по пояс или по грудь, но власти призывают их не поддаваться порывам испытать на себе силу потоков воды.

К вечеру воскресенья число подтвержденных случаев гибели людей не превысило двух, но власти ожидают, что число жертв и ущерб вырастет.

Президент Дональд Трамп намерен посетить зону бедствия во вторник, но только если будет ясно, что его визит не помешает спасательным работам, сообщили в Белом доме.

Национальный центр ураганов предупредил о возможности «беспрецедентных» наводнений, представляющих угрозу для жизни людей на юго-востоке Техаса. Национальная служба погоды сообщила, что «ливней подобного размаха и интенсивности ранее не наблюдалось».

Ожидается, что в ночь на понедельник над отдельными районами Хьюстона пройдут грозы. Метеорологи предупреждают о возможности возникновения торнадо.

Резюмируя проблемы, с которыми столкнулись спасатели, губернатор Техаса Грег Эббот выразил огромную благодарность соотечественникам за их поддержку и ресурсы. Он отдельно поблагодарил «очень эффективного федерального партнера», удовлетворившего все просьбы о помощи.

Белый дом сообщил, что президент Трамп провел совещание кабинета, посвященное природной катастрофе, и заявил, что рассчитывает на то, что федеральные ведомства окажут всю необходимую помощь властям Техаса и соседней Луизианы.

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг, выступая на телеканале CNN в воскресенье, заявил, что сотрудники его ведомства будут работать в пострадавших от шторма районов «несколько лет». Он назвал стихийное бедствие «из ряда вон выходящим событием».

Несколько нефтеперерабатывающих заводов в районе Хьюстона закрылись в воскресенье из-за продолжающегося шторма. На долю этих заводов приходится около 12 процентов производства топлива в США, и сообщения о закрытии вызвали опасения по поводу возникновения дефицита бензина в ближайшие дни.

«Харви» был самым сильным ураганом, обрушившимся на континентальную территорию США за десять с лишним лет.