Мэр Хьюстона: наш город «открыт для бизнеса»

В то время как в Хьюстоне начинают наводить порядок после урагана «Харви» и оценивают нанесенный стихией ущерб, мэр Сильвестр Тернер заявил, что мир должен узнать, что его город «открыт для бизнеса».

«Если кто-то собирался провести в нашем городе конференцию или съезд, спортивное состязание или концерт, не отказывайтесь от своих планов», – призвал он, выступая в программе «Лицом к нации» на телеканале CBS.

«Мы хотим, чтобы вы приехали. Мы можем одновременно заниматься многими вещами», – добавил мэр.

Но в то же время Тернер обращается к многим жителям полузатопленных районов совсем с другим посланием: эвакуируйтесь.

Инженерные войска Армии США планируют спустить воду из двух переполненных водохранилищ на западе Хьюстона во избежание прорыва дамбы. Это приведет к целенаправленному затоплению до 20 тысяч домов. Тернер заявил, что те, кто откажутся уехать, подвергнут опасности не только свою жизнь, но и жизни работников экстренных служб.

В воскресенье пожарные начали контролируемый поджог оставшихся фур с токсичными материалами на химическом заводе компании Arkema в пригороде Хьюстона Кросби.

На прошлой неделе на заводе взорвались и загорелись несколько хранилищ после того, как шторм вывел из строя систему охлаждения, которая должна была предотвращать такие пожары.

Трамп посещает зону бедствия

Соседние с заводом районы были эвакуированы после того, как Агентство по охране окружающей среды сообщило о планах контролируемого поджога, чтобы избежать «риска нанесения дополнительного ущерба окружающей завод территории».

Ураган «Харви» обрушился на юго-восточные районы Техаса 25 августа как шторм 4-й категории. После этого он несколько дней держался в районе побережья Техаса и Луизианы как тропический шторм. Он вызвал рекордное количество осадков.

Сообщалось о гибели по меньшей мере 44 человек.

В интервью телеканалу Fox News в воскресенье губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что ущерб может достигнуть 180 миллиардов долларов. Это более чем в 20 раз превышает сумму первого транша в 7,85 миллиарда долларов, запрошенного президентом США Дональдом Трампом у Конгресса на ликвидацию последствий урагана.

Трамп и первая леди Мелания побывали в Хьюстоне в субботу, где общались с пострадавшими, раздавали еду, доставляли предметы первой необходимости и заверяли техасцев, что администрация президента работает для них.

Около 450 тысяч домохозяйств на пострадавшей от урагана территории зарегистрировались в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям. Белый дом заявил, что каждый нуждающийся в помощи получит ее.

Советник Трампа по внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что он «совершенно не волнуется по поводу отсутствия средств» и заверил, что никто из нуждающихся в помощи не встретит отказа.

«Никто не должен тревожиться по поводу иммиграционного статуса, если вам нужна еда, вода и кров, – сказал он. – Никто не будет голодать и не умрет от жажды или отсутствия укрытия».

Власти пытаются успокоить людей, которые, возможно, находятся в стране незаконно и боятся, что будут взяты под стражу при обращении за помощью.

Тернер, который был известным адвокатом до того, как стал мэром Хьюстона, заявил, что будет лично представлять интересы любого человека, арестованного за нарушение иммиграционного законодательства после обращения за помощью.

Исполнительный директор общественной организации «Борющиеся семьи иммигрантов и студенты» (Immigrant Families and Students in the Struggle) Сесар Эспиноса заявил, что слова Тернера имеют большое значение для иммигрантов.

«Когда они слышат такое от представителя властей, они говорят — хорошо, теперь мы этому верим», – поясняет он.

Шторм привел к закрытию примерно четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей США и вызвал рост цен на бензин накануне Дня труда, который отмечается в понедельник. Около 5,5 процента мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе в воскресенье по-прежнему простаивали. Потери составляют 96 тысяч баррелей в день. Общие потери нефтедобычи с 23 августа составили 2,97 миллиона баррелей.

На нескольких нефтеперерабатывающих заводах на восточном побережье закончился бензин, что вызвало опасения, что путешественники столкнутся с дефицитом топлива.



Пытаясь избежать кризиса, министерство энергетики США распорядилось дополнительно выделить нефтеперерабатывающим предприятиям до 4,5 миллиона баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва.