Пол Райан вступился за Райнса Прибуса

Спикер Палаты представителей Пол Райан в четверг вступился за главу администрации Белого дома Райнса Прибуса после того, как новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи предположил в «Твиттере», что Прибус мог быть причастен к утечкам информации в СМИ.

«Райнс выполняет прекрасную работу в Белом доме, и я полагаю, что он пользуется доверием президента. Если у этих двух джентльменов есть разногласия, то мой совет – поговорить и уладить их», – сказал Райан на пресс-конференции.

Скарамуччи удалил опубликованный в среду пост, в котором намекнул, что ФБР следовало бы проверить Прибуса на предмет причастности к утечке финансовых документов Скарамуччи: «В свете утечке моей финансовой информации, которая является преступлением. Я намерен связаться с ФБР и Министерством юстиции #болото@Reince45».