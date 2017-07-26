Законопроект о санкциях: детально и в подробностях

Законопроект H.R.3364 «Противодействуя противникам Америки с помощью санкций» был внесен республиканцем Эдом Ройсом в Палату представителей 24 июня. Спустя месяц, 25 июля, его поддержали 419 членов нижней палаты Конгресса. Против высказались лишь три законодателя.

Законопроект предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении трех стран – Ирана, Северной Кореи и России. Тем не менее, на Капитолийской холме не скрывают, что главной «мишенью» для законодателей является Москва: в 184-х страничном документе Российской Федерации отведено 98 страниц, Ирану – 25, КНДР – 40. Еще 16 посвящены мерам по борьбе с финансированием терроризма.

Новый законопроект обязывает главу министерства финансов США, руководителя Службы национальной разведки и госсекретаря ежегодно предоставлять в Конгресс доклад о крупнейших предпринимателях в России, связанных с Кремлем, указывая размеры и источники их доходов, сведения об активах родственников (включая жен, братье и сестер, детей и родителей), а также информацию об их деловых контактах с иностранными компаниями.

Первый такой доклад должен быть передан в Конгресс уже через 180 дней после вступления документа в законную силу. Помимо данных о российских олигархах, Конгресс должен получить и сведения об инвестициях, сделанных государственными компаниями и «полугосударственными организациями» из РФ в американские ценные бумаги, недвижимость, промышленные и банковские активы.

Одновременно законопроект значительно расширяет список лиц, против которых могут быть введены санкции. По мнению авторов документа, жесткие меры теперь могут быть введены против членов семей фигурантов санкционных списков или их родственников, на имя которых оформлено имущество, собственность или активы, попавшие под санкции.

Законопроект обязывает президента США в течении 90 дней после вступления документа в силу передать в Конгресс доклад о российских СМИ, «контролируемых или финансируемых» властями РФ, предоставив информацию о том, как именно они влияют на политические процессы и ход избирательных кампаний в разных странах.

Одновременно законопроект институализирует санкции, объявленные исполнительным решением президента США, придавая им силу закона. Так, например, документ предусматривает введение санкций в отношении организаций и частных лиц, причастных к организации кибератак против граждан США и американских учреждений. Фигурантам новых списков будет запрещен въезд в Соединенные Штаты, их имущество и активы будут заморожены.

Аналогичные меры предполагается ввести и против лиц, причастных к нарушениям прав человека на «оккупированных Россией территориях» не только в Украине, но и во всех республиках бывшего СССР.

В числе новых санкционных мер законопроект предусматривает ограничение или запрет на заключение контрактов с любыми структурами в РФ, имеющих отношение к Министерству обороны и специальным службам, если сделки относятся к сфере прокладки, содержания или финансирования экспорта энергоресурсов с использованием трубопроводов.

Для таких организаций будет закрыт доступ к кредитам и гарантийным обязательствам Экспортно-импортного банка США, введено временное ограничение на получение кредитов от американских банков и финансовых компаний.

Эти санкции могут быть введены в отношении юридических и физических лиц из любых государств, вступающих в деловые отношения или «совершающих весомые транзакции» с Главным управлением Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ), Федеральной службой безопасности и другими государственными структурами, выполняющими разведывательные или оборонные функции.

Кроме этого, проект закона вводит запрет на инвестиции в проекты по трубопроводному экспорту энергоресурсов, реализуемые с участием российских госкомпаний. Также запрещено поставлять для этих проектов услуги, технологии или товары, стоимость которых в отдельности превышает 1 миллион долларов, или составляет более 5 миллионов долларов в течении одного года.

Незаконным признается и участие в любых приватизационных сделках с государственным имуществом в РФ, если общий объем потенциальных инвестиций может превысить 10 миллионов долларов в год, или если существуют основания предполагать, что реализация сделки будет способствовать обогащению российских чиновников, членов их семей и близких.

Одновременно вводятся санкции против финансовых учреждений России, которые участвуют в поставках военно-технической помощи правительству Сирии, помогают разрабатывать или поставляют оружие массового поражения, ракеты или другое вооружение. Персональные санкции могут быть введены и против частных лиц, непосредственно причастных к таким поставкам.

Авторы законопроекта предусматривают, что в 2018 и 2019 годах должно быть выделено 250 миллионов долларов для создания специального фонда по противодействию российскому влиянию.

Эти средства должны быть использованы для обеспечения защиты от кибератак избирательной системы различных государств, борьбу с коррупцией и развитие правовых институтов. Получать гранты из средств фонда могут Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Македония, Молдова, Косово, Сербия, Украина, а также другие государства, входящие в состав НАТО или ЕС, и испытывающие дефицит средств на противодействие российскому влиянию.

Одновременно законопроект заметно ограничивает власть президента США, лишая его права самостоятельно и единолично отменять ранее введенные санкции. Для этого глава государства должен будет прибегнуть к специальной процедуре, обратившись в Конгресс за разрешением, и обосновав просьбу об отмене санкций интересами национальной безопасности США.