Конгресс ужесточил санкции в отношении «Хезболлы»

Палата представителей Конгресса США поддержала новый санкции в отношении ливанской «Хезболлы», которая пользуется поддержкой Ирана.

Решение о ужесточении санкций было принято единогласно. Этот шаг расценивается, как способ оказания давления на Иран. «Хезболла» с 1997 года находится в списке террористических организаций, составляемый Госдепартаментом США.

Решением Конгресса, санкции будут налагаться на структуры, которые поддерживают «Хезболлу», например, поставляя ей оружие. Санкции также накладываются на Иран и «Хезболлу» за использование ими мирных жителей в качества «живого щита». Кроме того, Палата представителей обратилась к Европейскому союзу с призывом признать «Хезболлу» террористической организацией.