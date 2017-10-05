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Палата представителей одобрила бюджет на 2018 год

Это решение – шаг на пути к налоговой реформе

Палата представителей Конгресса сделала в четверг важный шаг на пути пересмотра налогового кодекса США, приняв резолюцию, одобряющую бюджет на 2018 финансовый год и способствующую последующему принятию закона по налогообложению. Одобренный законопроект направлен в Сенат.

Проект бюджета на 2018 финансовый год, принятый 219 голосами, (против проголосовали 206 законодателей), даст республиканцам возможность провести законопроект по налогообложению через Сенат, не сталкиваясь с оппозицией со стороны демократов, располагающих 48 местами из 100 в верхней палате Конгресса.

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