Комитет Конгресса затребовал документы о российском компромате на Трампа

Комитет Палаты представителей по разведке направил в министерство юстиции и ФБР повестки о предоставлении документов, связанных с досье, в котором утверждалось, что Россия собирала компрометирующий материал на Дональда Трампа.

Об этом сообщил ведущий демократ в комитете Адам Шифф.

Конгрессмен Шифф в интервью телекомпании MSNBC заявил, что он и другие демократы в комитете возражали против повесток. По его словам, они были направлены республиканцами в попытке дискредитировать автора досье, бывшего офицера британской разведки Кристофера Стила.

Республиканцы говорили, что необходимо понять происхождение досье и установить, создавалось ли оно для нанесения вреда Трампу во время его успешной предвыборной кампании.

Создание досье финансировалось организацией, которая занималась сбором информации о Трампе в политических целях во время предвыборной кампании 2016 года и включало утверждения, касающиеся самых разных аспектов деятельности Трампа и его соратников, а также его финансов.