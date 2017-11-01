В Конгрессе продемонстрировали примеры российской пропаганды

Примеры рекламных объявлений и информационных сообщений, размещенных Россией в социальных сетях во время президентской кампании 2016 года, были продемонстрированы в среду в Палате представителей Конгресса США.

В ходе слушаний, организованных Комитетом по разведке, выступили представители крупнейших технологических кампаний. Юристы Facebook, Twitter и Google дали показания о действиях «российских игроков» во время избирательной кампании и о том, как Москва использовала социальные сети для проведения кампании дезинформации.