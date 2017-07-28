Палата представителей преподнесла «подарок» Трампу, выделив деньги на стену с Мексикой

Палата представителей США завершила летнюю сессию крупным законодательным достижением в пятницу, в которое вошел приятный подарок президенту Дональду Трампу.

Контролируемая республиканцами нижняя палата Конгресса включила в целую серию законопроектов выделение 1,6 млрд долларов на строительство части обещанной Трампом стены между США и Мексикой.

«Мы должны проявлять бдительность, защищая нашу Родину, это наш приоритет, – подчеркнул в своем заявлении спикер Палаты представителей Пол Райан. – Это законодательство финансирует наиболее важные функции правительства. Оно защищает наши границы, обеспечивая финансирование строительства стены на нашей южной границе».

«Ряд республиканцев испытал разочарование из-за того, что у них не получилось выполнить запланированное в этом году», – считает научный сотрудник Института Брукингса Молли Рейнолдс. «Таким образом, они рассматривают эту серию законодательных пакетов как доказательство того, что им удалось добиться определенного успеха – по вопросам, которые пользуются широкой поддержкой, как например, финансирование военных программ и программ для ветеранов», – отмечает она.

Тем не менее, запрос на выделение финансирования стены столкнется с жестким противостоянием в Сенате на фоне усиления политической напряженности после неудачной попытки республиканцев в последнюю минуту принять законопроект о здравоохранении.

Выделению денег на строительство заграждения с Мексикой и предложенному бюджету Министерства обороны противостоят «сто процентов» демократов Сената, а также несколько известных республиканцев.

Сенаторы-демократы, как ожидается, выступят с возражением против финансирования стены, – возможно, вызвав остановку работы правительства, отклонив законопроект о расходах в его нынешнем виде.

Аргументы «против»

Конгрессмен Стени Хойер – второй по статусу среди демократов в Палате представителей – охарактеризовал стратегию республиканцев как «юридический трюк», поскольку серия мини-пакетов заблокировала возможность проведения отдельных дебатов по вопросу о финансировании стены.

Хотя законопроект об ассигнованиях на оборону включает в себя целый ряд мер предосторожностей, демократы заявили, что республиканцы рассматривают его как удобный случай для того, чтобы внести требование Трампа о выделении средств на строительство стены с Мексикой.

Конгрессмен-демократ от Калифорнии Пит Агилар отметил, что эти 1,6 млрд долларов должны пойти «на заботу о наших ветеранах и выполнение наших обязательства в области финансирования оборонных программ».

Конгрессмен-демократ от Иллинойса Луис Гутьеррес сказал, что эти деньги «втихую пронесли в законопроект об ассигновании, чтобы порадовать людей, но не сделать их жизнь более безопасной».

«Нам необходимы современные решения современных проблем, – подчеркнул он. – Нам необходима современная, способная выполнять свои задачи иммиграционная система, а не стена».