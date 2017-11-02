Дональда Трампа обвинили в использовании служебного положения

17 членов комитета Конгресса США по надзору и реформе правительства обратились в суд с требованием предоставить финасовые документы о деятельности гостиницы Trump International Hotel, расположенной в центре американской столицы.

Истцы считают, что решение президента Трампа сохранить контроль над принадлежащей ему международной компанией недвижимости позволяет главе Белого дома получать прибыль, находясь в должности главы государства.

«Этот отель является не просто зданием, на фасаде которого значится имя Дональда Трампа, - заявил член комитета, конгрессмен-демократ Элайджа Каммингс. – Это сияющий символ недостатка ответственности у администрации Трампа, ежедневно напоминающий о том, что республиканцы в Конгрессе отказываются выполнять свою работу».

Отель расположен в здании, принадлежащем государственной Администрации по хозяйственным делам (GSA), а управляющая гостиницей компания действует на основе арендного договора с ведомством.

Сразу же после вступления Дональда Трампа в должность, GSA отказалась предоставлять Конгрессу какую-либо финансовую отчетность, касающуюся гостиницы. Тем не менее, некоторые документы, с которыми удалось ознакомится членам Конгресса, позволяют утверждать, что только за первые четыре месяца этого года отель Trump International получил чистую прибыль в размере 1,97 миллионов долларов.

В судебном иске, поданном в четверг в федеральный суд Вашингтона, конгрессмены подчеркивают, что финансовая отчетность отеля позволит им «провести расследование и установить, использовал ли президент США свое служебное положение для личного обогащения».

В качестве обоснования своего иска законодатели приводят Акт, принятый Конгрессом в 1928 году и подписанный президентом Калвином Кулиджем. Этот документ предоставляет право группе из семи членов комитета по надзору требовать любые документы, относящиеся к деятельности федеральных ведомств.