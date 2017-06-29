Представители Министерства внутренней безопасности США в среду огласили план по усилению мер безопасности для международных авиарейсов, прибывающих в Соединенные Штаты. План, вопреки опасениям публики, не предполагает немедленного внедрения запрета на ноутбуки и другие электронные приборы большого размера на борту самолетов, сообщили осведомленные о ходе обсуждений этого вопроса источники.

Решение не вводить ограничения на ноутбуки ­– хорошая новость для американских авиалиний, которые выражали беспокойство в связи с тем, что распространение запрета на крупные электронные приборы на борту лайнеров, летящих в США из Европы и других точек мира, может создать значительные логистические проблемы и может привести к отказу пассажиров от поездок.

Юрисдикция США не распространяется на зарубежные аэропорты, однако распространяется на авиалинии, которые осуществляют прямые перелеты в страну.

Авиалинии, которые не смогут удовлетворить новые требования по обеспечению безопасности, могут попасть под действие ограничений провоза электроники в ручной клади, сообщили источники.

Европейские и американские официальные представители сообщили агентству Reuters, что авиалинии, в течение 21 дня, должны внедрить усиленный досмотр с целью обнаружения взрывчатых веществ и выполнить все остальные требования, указанные в плане, за 120 дней, в том числе – пункт о более тщательном досмотре пассажиров авиалиний.

Под действие усиленных мер безопасности, которые начнут действовать уже этим летом, попадут 180 авиалиний в 105 странах. В среднем, внедрение плана затронет 2 тыс. перелетов в сутки, сообщает издание The Hill со ссылкой на сотрудников Министерства внутренней безопасности США.

По мнению официальных лиц, у авиалиний достаточно времени, чтобы внедрить новые процедуры: «Мы считаем, что 99% авиаперевозчиков смогут выполнить требования».