Не молчать

В октябре этого года в Голливуде произошел громкий скандал: десятки актрис открыто обвинили крупного кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Инцидент произвел эффект снежного кома – на свет вышли неприглядные особенности личной жизни таких голливудских звезд, как Бен Аффлек, Дастин Хоффман, Стивен Сигал, Кевин Спейси.

В прошедшее воскресенье обычные женщины вышли на Голливудский бульвар, чтобы также публично заявить о проблеме сексуальных домогательств. Эти женщины знают не понаслышке, что такое сексуальное домогательство. Кто-то пережил физическое насилие, кто-то – непристойное поведение со стороны начальника, кто-то – скабрезные мужские шуточки. Всех их объединяет то, что до сего момента они не решались открыто заявить о том, что с ними случилось.

Журналист Лорен Сиван говорит: «Если бы я пошла в полицию, это было бы его слово против моего. Что я могла? Пожаловаться в его компанию? Они вряд ли бы что-то сделали. Все, что оставалось десять лет назад – промолчать. Сегодня благодаря всему, что происходит, настало время рассказать эту историю».

Лорен была одна из первых и многочисленных женщин, заявивших о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. «Это происходит в новостных редакциях по всей стране, в Голливуде, в ресторанах быстрого питания. Эта проблема – не что-то характерное только для одной индустрии», – говорит она.

По словам участниц марша, они десятилетиями терпели подобное отношение со стороны вышестоящих мужчин, будь то на работе или в учебных заведениях, из-за страха быть уволенными и отчисленными и из-за позора, который идет бок о бок с такой ситуацией.

Арива Мартин, адвокат по правам человека, говорит: «Очень сложно защищать права этих женщин, поскольку те, кого они обвиняют, обрушиваются на них со всей силой: пытаются застыдить, называют их проститутками, лгуньями, “голд-диггерами” (от англ. «gold digger» - «авантюристка»). Они роются в их прошлом, пытаясь найти все что угодно, чтобы дискредитировать их слова. И часто люди в офисе, которые знают, что сексуальное домогательство имело место, молчат, так как все боятся увольнения».

Цель движения – создать систему, когда женщины будут чувствовать себя безопасно, заявляя о домогательствах на рабочем месте. Что, в свою очередь, непросто: если, например, обратиться с жалобой в отдел кадров, то, он, как правило, подчиняется тому же самому боссу. Не каждая решается и пойти в полицию.

Кэрол Лиф из Feminist Majority Foundation уверена: «Мы должны подняться все вместе и сказать: хватит! Наши голоса должны быть услышаны. Одна женщина с тихим голосом мало что может, но все эти женщины здесь, громко заявляющие о проблеме, говорят: хватит! Мы должны остановить такое поведение».

Такая открытость, по словам участниц марша, не позволит компаниям игнорировать подобные ситуации в офисе и поможет остановить неподобающее поведение начальника, которое до сих пор оставалось безнаказанным.

«Нет страху!» – говорят собравшиеся здесь женщины. Они убеждены, что, только объединившись, они смогут противостоять этой проблеме, которая сегодня актуальна не только для Голливуда, но и для всей страны».