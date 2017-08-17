«Телохранитель киллера», «Эмоджи фильм» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

Райан Рейнольдс подался в телохранители Сэмюэля Л. Джексона; Джеймс Корден, Патрик Стюарт и Кристина Агилера заговорили голосами эмоджи; зловещая кукла Анабель снова взялась за старое. Еженедельный обзор премьер и новостей Голливуда