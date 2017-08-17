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Кинопремьеры Голливуда

«Телохранитель киллера», «Эмоджи фильм» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

«Телохранитель киллера», «Эмоджи фильм» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»
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Райан Рейнольдс подался в телохранители Сэмюэля Л. Джексона; Джеймс Корден, Патрик Стюарт и Кристина Агилера заговорили голосами эмоджи; зловещая кукла Анабель снова взялась за старое. Еженедельный обзор премьер и новостей Голливуда

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