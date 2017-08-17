«Телохранитель киллера», «Эмоджи фильм» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3990112.html
Райан Рейнольдс подался в телохранители Сэмюэля Л. Джексона; Джеймс Корден, Патрик Стюарт и Кристина Агилера заговорили голосами эмоджи; зловещая кукла Анабель снова взялась за старое. Еженедельный обзор премьер и новостей Голливуда
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